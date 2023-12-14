Хакеры сломали защиту крупнейшего украинского мобильного оператора «Киевстар» из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников. Об этом в эфире телемарафона сказал президент компании Александр Комаров.
Хакерская атака на «Киевстар»: Стало известно, как взломали защиту мобильного оператора
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Что известно об изломе
«Эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку был скомпрометирован учетный пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании», — заявил Комаров.
Он добавил, что по этому делу ведется следствие, выводы следствия ему пока не известны.
Президент «Киевстар» добавил, что вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, «условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры».
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По словам Комарова, с начала полномасштабного вторжения компания отразила «приблизительно 500 более-менее серьезных атак».
Предыстория
12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.
Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.
У Приватбанка и Ощада возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».
Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на государство-террориста россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.
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Комментарии - 3
А всі подають це вже як доконаний факт.
Анітрохи не здивований брехнею українських ЗМІ.
А тут схоже і двохфакторка не викопистовується, і політики зміни паролів немає, та й підозрюю що складність теж не перевіряється.
Что и требовалось доказать!!!
…умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери…
Выполнять ранее принятые законодательные акты надо, а не раздавать гражданство «топ» менеджерам этой конторы!
Ну и где местные «аналитики» и «эксперты», которые рассказывали …шо такога не может бить???