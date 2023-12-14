Хакерская атака на «Киевстар»: Стало известно, как взломали защиту мобильного оператора

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Что известно об изломе

«Эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку был скомпрометирован учетный пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании», — заявил Комаров.

Он добавил, что по этому делу ведется следствие, выводы следствия ему пока не известны.

Президент «Киевстар» добавил, что вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, «условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры».

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По словам Комарова, с начала полномасштабного вторжения компания отразила «приблизительно 500 более-менее серьезных атак».

Предыстория

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

У Приватбанка и Ощада возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на государство-террориста россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

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