Хакерская атака на «Киевстар»: Стало известно, как взломали защиту мобильного оператора

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 декабря 2023, 8:12 Читати українською

Хакерская атака на «Киевстар»: Стало известно, как взломали защиту мобильного оператора

Хакеры сломали защиту крупнейшего украинского мобильного оператора «Киевстар» из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников. Об этом в эфире телемарафона сказал президент компании Александр Комаров.

Хакеры сломали защиту крупнейшего украинского мобильного оператора «Киевстар» из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников.
Фото: 24tv.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно об изломе

«Эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку был скомпрометирован учетный пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании», — заявил Комаров.

Он добавил, что по этому делу ведется следствие, выводы следствия ему пока не известны.

Президент «Киевстар» добавил, что вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, «условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры».

Читайте: «Киевстар» снова работает

По словам Комарова, с начала полномасштабного вторжения компания отразила «приблизительно 500 более-менее серьезных атак».

Предыстория

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

У Приватбанка и Ощада возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на государство-террориста россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

Читайте: Киевстар опроверг заявление российских хакеров: данные клиентов защищены

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
14 декабря 2023, 8:14
#
Тобто він не знає, а лише припускає що зламали через акаунт співробітника.

А всі подають це вже як доконаний факт.

Анітрохи не здивований брехнею українських ЗМІ.
+
0
Три літри
Три літри
14 декабря 2023, 8:18
#
Мене дивує що в КС не використовується двохфакторна аутентифікація. Бо навіть якби мій робочій пароль потрапив до рук злочинців фіг би вони куди потрапили.

А тут схоже і двохфакторка не викопистовується, і політики зміни паролів немає, та й підозрюю що складність теж не перевіряється.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 декабря 2023, 8:18
#
…скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників..

Что и требовалось доказать!!!

…умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери…


Выполнять ранее принятые законодательные акты надо, а не раздавать гражданство «топ» менеджерам этой конторы!
Ну и где местные «аналитики» и «эксперты», которые рассказывали …шо такога не может бить???

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 57 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами