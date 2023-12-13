Главное за среду: рекордный курс доллара, «Киевстар» возобновил связь, Украина рассчитается с МВФ

Национальный банк Украины установил на 14 декабря 2023 года официальный курс гривны. Впервые в истории регулятор поднял курс доллара более 37 грн, однако стоит отметить, что в отличие от официального обменный курс был значительно выше осенью 2022 года — до 43 грн.

Украина через неделю полностью рассчитается с МВФ по программе stand-by 2018 года

Выплата, $166 млн по текущему курсу, будет произведена исключительно за счет золото-валютных резервов, без обременения государственных финансов.

«Киевстар» частично возобновил работу сервисов

«Киевстар» возобновил мобильную связь после масштабной кибератаки. Более суток клиенты оператора не могли воспользоваться услугами. Вечером, 13 декабря, появилась возможность позвонить.

МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга до 2027 года

Мораторий на выплату правительством Украины внешнего долга будет действовать до 2027 года. Реструктуризацию будет проведено к середине 2024 года. Об этом сообщил глава миссии Международного валютного фонда в Украине Гэвин Грэй.

США выделяют Украине $200 миллионов помощи

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским объявил о новом пакете помощи.

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