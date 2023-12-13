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13 декабря 2023, 17:44 Читати українською

«Киевстар» снова работает (обновлено)

«Киевстар» возобновил мобильную связь после масштабной кибератаки. Более суток клиенты оператора не могли воспользоваться услугами. Вечером, 13 декабря, появилась возможность позвонить. Об этом сообщают жители Киевской, Закарпатской, Львовской и Тернопольской областей.

«Киевстар» начинает снова быть доступным для пользователей.

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Первые сообщения о появлении связи

Пока доступа к мобильному интернету еще нет, но телефоны уже ловят сеть и есть возможность позвонить по телефону. В то же время некоторые пользователи еще испытывают проблемы со связью — им советуют перезагрузить смартфон или включить/выключить «самолетик».

Также появились сообщения, что частично сеть начала работу в Виннице, Днепре, Запорожье, Львове, Харькове, Киеве, Кривом Роге и Николаеве.

Официальный комментарий компании

Позже на почту «Минфина» пришло официальное сообщение от компании:

«Специалисты Киевстара и наши партнеры сделали все возможное, чтобы возобновить работу сети от последствий беспрецедентной для глобального телекома кибератаки. По состоянию на 18:00 13.12.2023 наши специалисты начали включение голосовой связи по всей Украине. Возобновление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности».

В Киевстар также сообщили, что специалисты компании работают над восстановлением услуг передачи данных и SMS — они будут доступны в течение суток.

После полного восстановления и стабилизации работы сети Киевстар приступит к подготовке и предоставлению компенсаций всем абонентам и корпоративным клиентам, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании.

Атака на «Киевстар»: что известно

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам Комарова, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

У Приватбанка и Ощадбанка возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на государство-террористскую Россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

Читайте также: «Киевстар» опроверг заявление российских хакеров: данные клиентов защищены

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+45
milon
milon
13 декабря 2023, 17:48
#
Это дезинформация. У меня не работает(Киев)
+
+30
Spets
Spets
13 декабря 2023, 17:54
#
Чергова брехня. На Оболоні не працює станом на 17:54
+
+45
AleksandrBank
AleksandrBank
13 декабря 2023, 17:57
#
Поки немає Оболонь, Поділ Київ.
+
+45
veritas69
veritas69
13 декабря 2023, 17:58
#
Бровары. Не работает. В т.ч домашний
+
0
youknow
youknow
13 декабря 2023, 18:26
#
Добре. Дякуєм
+
+15
NN NN
NN NN
13 декабря 2023, 18:39
#
А графік відключень можна? 😂
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
13 декабря 2023, 18:44
#
Говорят частично работает, у меня не,. Видимо пиар по раскупке сим карт сработал?) сразу все побежали
+
0
Три літри
Три літри
13 декабря 2023, 19:15
#
Знов брехня: у Харкові КС не працює
+
0
kingcity
kingcity
13 декабря 2023, 19:20
#
Львів: «Домашнього Інтернету» немає. Набрати номер можна, йде кілька гудків, але не відбувається з`єднання — стається обрив зв`язку. Тобто голосового зв`язку також немає.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 декабря 2023, 19:42
#
Kingcity

Домашний интернет будут восстанавливать ТОЛЬКО
после восстановления голосового трафика а также
мобильного интернета и сервиса смс-сообщений.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 декабря 2023, 19:40
#
Харьков, 19:00
Регистрация в сети — проходит.
Сигнал вызова — проходит.
Голосовой трафик — обрывается.

По информации из достоверных источников:
в Виннице голосовые звонки проходят без проблем.
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