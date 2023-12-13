«Киевстар» снова работает (обновлено)

«Киевстар» возобновил мобильную связь после масштабной кибератаки. Более суток клиенты оператора не могли воспользоваться услугами. Вечером, 13 декабря, появилась возможность позвонить. Об этом сообщают жители Киевской, Закарпатской, Львовской и Тернопольской областей.

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Первые сообщения о появлении связи

Пока доступа к мобильному интернету еще нет, но телефоны уже ловят сеть и есть возможность позвонить по телефону. В то же время некоторые пользователи еще испытывают проблемы со связью — им советуют перезагрузить смартфон или включить/выключить «самолетик».

Также появились сообщения, что частично сеть начала работу в Виннице, Днепре, Запорожье, Львове, Харькове, Киеве, Кривом Роге и Николаеве.

Официальный комментарий компании

Позже на почту «Минфина» пришло официальное сообщение от компании:

«Специалисты Киевстара и наши партнеры сделали все возможное, чтобы возобновить работу сети от последствий беспрецедентной для глобального телекома кибератаки. По состоянию на 18:00 13.12.2023 наши специалисты начали включение голосовой связи по всей Украине. Возобновление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности».

В Киевстар также сообщили, что специалисты компании работают над восстановлением услуг передачи данных и SMS — они будут доступны в течение суток.

После полного восстановления и стабилизации работы сети Киевстар приступит к подготовке и предоставлению компенсаций всем абонентам и корпоративным клиентам, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании.

Атака на «Киевстар»: что известно

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам Комарова, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

У Приватбанка и Ощадбанка возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на государство-террористскую Россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

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