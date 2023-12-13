США выделяют Украине $200 миллионов помощи (видео)

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским объявил о новом пакете помощи.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Я подписал еще один транш на сумму $200 млн для Министерства обороны Украины и эта помощь поступит быстро», — сказал Байден.

Он не уточнил, что входит в новый пакет помощи.

Что происходит в Конгрессе

Конгресс США до сих пор не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев. 6 декабря законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.

По данным источников, администрация Байдена рассматривает возможность уступок миграционной политике для того, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании.