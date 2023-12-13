«Киевстар» опроверг заявление российских хакеров: данные клиентов защищены

В «Киевстаре» опровергли заявление российских хакеров об уничтожении тысяч компьютеров и серверов. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на пресс-секретарь оператора Ирину Леличенко.

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Заявление оператора

По словам представительницы «Киевстар», персональные данные абонентов в безопасности и системы, в которых они хранятся, не пострадали от хакерской атаки.

«То, что мы видим на скриншотах из Telegram-каналов — какие-то наугад собраны технологические данные, не принадлежащие к персональным данным наших абонентов. Киевстар со всей ответственностью заявляет, что персональные данные абонентов в безопасности. Информация вражеских Telegram-каналов о якобы уничтожении компьютеров компьютеров и серверов Киевстара — тоже не соответствует действительности», — объяснила Леличенко.

Напомним, что ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на государство-террористскую Россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

Атака на «Киевстар»: что известно

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам Комарова, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

У Приватбанка и Ощадбанка возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Кроме крупнейшего мобильного оператора под киберудар 12 декабря попал и monobank, но компании удалось отразить нападение.