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13 декабря 2023, 14:02 Читати українською

«Киевстар» опроверг заявление российских хакеров: данные клиентов защищены

В «Киевстаре» опровергли заявление российских хакеров об уничтожении тысяч компьютеров и серверов. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на пресс-секретарь оператора Ирину Леличенко.

В «Киевстаре» опровергли заявление российских хакеров об уничтожении тысяч компьютеров и серверов.

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Заявление оператора

По словам представительницы «Киевстар», персональные данные абонентов в безопасности и системы, в которых они хранятся, не пострадали от хакерской атаки.

«То, что мы видим на скриншотах из Telegram-каналов — какие-то наугад собраны технологические данные, не принадлежащие к персональным данным наших абонентов. Киевстар со всей ответственностью заявляет, что персональные данные абонентов в безопасности. Информация вражеских Telegram-каналов о якобы уничтожении компьютеров компьютеров и серверов Киевстара — тоже не соответствует действительности», — объяснила Леличенко.

Напомним, что ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на государство-террористскую Россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

Атака на «Киевстар»: что известно

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам Комарова, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

У Приватбанка и Ощадбанка возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Кроме крупнейшего мобильного оператора под киберудар 12 декабря попал и monobank, но компании удалось отразить нападение.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
mlp711141
mlp711141
13 декабря 2023, 14:22
#
Не верю!
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
13 декабря 2023, 14:28
#
Та всі дані мають ті кому воно потрібно. Бази по інтернету гуляють. Колектори взагалі все про вас знають навіть якщро ви ніколи кредит не брали. Це окремий бізнес. Так що наразі сховатися можна якщо ви ніколи ніде взагалі некористувалися послугами. І то…
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