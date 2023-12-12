Минфин - Курсы валют Украины

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12 декабря 2023, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: хакерские атаки на Киевстар и monobank

Хакерская атака на «Киевстар»

Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро ​​сети. «Сегодня в нашей сети произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступ в интернет у части абонентской базы. Специалисты компании работают над устранением проблемы», — отметили в пресс-службе «Киевстар».

monobank попал под массированную кибератаку

monobank попал под массированную DDoS-атаку, но команде проекта удалось отразить ее.

ВВП Украины в третьем квартале вырос на 0,7% — Госстат

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2023 г. увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,7%, а по сравнению с июлем-сентябрем 2022 г. — на 9,3%.

До халвинга биткоина осталось 4 месяца: как это влияет на цену цифрового золота

С начала октября биткоин вырос более чем на 70%, а на прошлой неделе обновил очередной максимум 2023 года, достигнув $44 700 в паре с стейблкоином Tether USB (USDT) на бирже Binance. Но уже 11 декабря криптовалюта номер один провалила уровень $42, снизившись примерно на 7%. Стоит ли считать эту коррекцию временной или цифровое золото снова начнет разочаровывать инвесторов, разбирался «Минфин».

Как изменится учетная ставка — опрос

14 декабря Монетарный комитет НБУ примет решение по учетной ставке. По предварительным прогнозам и анонсам НБУ, ставка может быть снижена на 1−2%, до 14−15% годовых.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
12 декабря 2023, 20:08
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Че порожняки гоняете все и так уже знают что Veon (ранее VimpelCom Ltd., также ВымпелКом Лтд, произносится Вымпелко́м ли́митед) — холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки.
В группу входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации"(не входит с декабря 2022), украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (работают под брендом Билайн)

Материнская компания Альфа-групп
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Qwerty1999
Qwerty1999
12 декабря 2023, 20:23
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Состав акционеров компании VEON:
— LetterOne (47,9 %);
— Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor (8,3 %);
— остальные акции в свободном обращении (43,8 %).

В 2022 году Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев,
попавшие под западные санкции, а также Андрей Косогов вышли из состава директоров LetterOne. После их ухода контролировать холдинг стал
лорд Мервин Дэвис.

LetterOne по итогам 2022 года получил рекордный убыток в размере $7,85 млрд.
Упала стоимость всех ключевых активов, которыми владеет LetterOne, за исключением
акций турецкого сотового оператора Turkcell. Наибольший убыток компании принесли частные капиталовложения (минус $2,5 млрд) и доля в немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea (минус $2,3 млрд).
Общий годовой убыток в 2022 году оказался почти на $3,3 млрд больше, чем в 2021 году ($7,85 млрд против $4,56 млрд). Стоимость чистых активов компании сократилась
примерно с $27 млрд до около $19 млрд.

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