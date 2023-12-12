Главное за вторник: хакерские атаки на Киевстар и monobank

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2023 г. увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,7%, а по сравнению с июлем-сентябрем 2022 г. — на 9,3%.

До халвинга биткоина осталось 4 месяца: как это влияет на цену цифрового золота

С начала октября биткоин вырос более чем на 70%, а на прошлой неделе обновил очередной максимум 2023 года, достигнув $44 700 в паре с стейблкоином Tether USB (USDT) на бирже Binance. Но уже 11 декабря криптовалюта номер один провалила уровень $42, снизившись примерно на 7%. Стоит ли считать эту коррекцию временной или цифровое золото снова начнет разочаровывать инвесторов, разбирался «Минфин».

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