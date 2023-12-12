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12 декабря 2023, 14:30 Читати українською

До халвинга биткоина осталось 4 месяца: как это влияет на цену цифрового золота

С начала октября биткоин вырос более чем на 70%, а на прошлой неделе обновил очередной максимум 2023 года, достигнув $44 700 в паре к стейблкоину Tether USB (USDT) на бирже Binance. Но уже 11 декабря криптовалюта номер один провалила уровень $42, снизившись примерно на 7%. Стоит ли считать эту коррекцию временной, или цифровое золото снова начнет разочаровывать инвесторов, разбирался «Минфин».

С начала октября биткоин вырос более чем на 70%, а на прошлой неделе обновил очередной максимум 2023 года, достигнув $44 700 в паре к стейблкоину Tether USB (USDT) на бирже Binance.

Биткоин достиг дна 21 ноября 2022 года. С тех пор первая криптовалюта выросла на 185%. Потрясающее ралли толкнуло индекс страха и жадности в зону «Чрезвычайная жадность», что делает дальнейшее продвижение вверх хрупким.

Логичными будут вопросы: «Где будет сформирована локальная вершина? Какого размера ждать коррекцию?». На них мы искали ответы с помощью инструментов Фибоначчи и технических индикаторов. Какие результаты получили — читайте в нашем материале.

Скоро халвинг: как он влияет на цену

За всю историю существования первой криптовалюты в ее блокчейне трижды происходило уменьшение вознаграждения за майнинг наполовину (халвинг):

  • 28 ноября 2012 года;
  • 9 июля 2016 года;
  • 11 мая 2020 года.

Согласно расчетам на основе характеристик блокчейна биткоина, следующий халвинг состоится 12 апреля 2024 года. Криптосообщество с нетерпением ожидает этого события, поскольку оно предшествует значительному росту стоимости биткоина (так было во всех предыдущих случаях).

Поскольку халвинг уже трижды имел место в истории функционирования биткоина, проанализируем, как вела себя первая криптовалюта до этого запрограммированного события и после него. Полноценно исследовать сможем халвинги 2016 и 2020 годов.

В преддверии халвинга BTC формирует локальное дно. В 2011 году оно было зафиксировано на отметке в $2 (источник котировок — криптовалютная биржа Bitstamp). Далее, с октября по август 2012 года, биткоин рос, прибавив 800% ($16). Накануне халвинга началась коррекция, которая стерла по Фибоначчи чуть больше 61,8% всех достижений. Рост от локального дна после халвинга принес первой криптовалюте 58 150% прироста.

Изменение стоимости BTC в преддверии первого халвинга

Источник: Bitstamp

В 2015 году локальное дно было зафиксировано на отметке $152. Рост между локальным дном и халвингом вернул 61,8% предварительных потерь, биткоин вырос до $779 за монету. За три недели до халвинга началась коррекция, стершая 50% достижений (падение до $465). В целом, с локального минимума цена выросла до $19 666 (+12 938%).

Изменение стоимости BTC в преддверии второго халвинга

Источник: Bitstamp

Следующее локальное дно было зафиксировано в декабре 2018 года на отметке $3 122. Рост накануне халвинга вернул 61,8% предыдущих потерь. После этого вновь произошла коррекция, которая вернула цену практически к локальному дну — $3 850 (-93% от достижений). Далее начался рост, цифровое золото прибавило 2 210%.

Изменение стоимости BTC в преддверии третьего халвинга

Источник: Bitstamp

Все приведенные метрики мы свели в таблицу, чтобы систематизировать собранные данные.

Халвинг

Восстановление накануне халвинга, %

Коррекция накануне халвинга, %

Рост после халвинга от локального дна, %

1

-

61,8

58 150

2

61,8

50

12 938

3

61,8

93

2 210


Владея этими цифрами, мы можем спрогнозировать поведение биткоина накануне четвертого халвинга и после него.

Сколько будет стоить биткоин

Прогноз стоимости биткоина на 2024 и 2025 годы

Первое, что мы спрогнозируем, — это восстановление первой криптовалюты после достижения локального дна 21 ноября 2022 года, которое происходит сейчас.

Каждый раз, когда биткоин фиксировал локальное дно, он восстанавливался на 61,8% по Фибоначчи. Если предположить, что и сейчас будет аналогичная ситуация, то текущий импульс должен завершиться на отметке $48 555.

Прогноз восстановления биткоина накануне халвинга 12 апреля 2024 года

После восстановления всегда происходила коррекция, размер которой был не менее 50%. Видя возможные максимумы ($48 555), определяем отметку, к которой может корректироваться биткоин после восстановления, — $32 017 и ниже.

Прогноз коррекции биткоина накануне халвинга 12 апреля 2024 года

Каких уровней достигнет биткоин в 2025 году

Из исторических данных, которые мы собрали из графика BTC/USD, видно, что прирост первой криптовалюты с каждым халвингом замедляется, и темпы замедления растут. Такое течение событий логичное, поскольку объем капитала не безграничный и со временем его становится труднее привлекать.

Если сравним прирост биткоина от локального дна до локальных максимумов, после которых начинается криптозима, то после второго халвинга прирост замедлился в 4,49 раза, после третьего — в 5,85. Взяв разницу между этими значениями и прибавив к последнему, мы можем понять, во сколько раз замедлится прирост биткоина после 4 халвинга — в 7,21. То есть выходит, что с локального дна ($15 479) биткоин вырастет на 306,5% — до $62 922. Понятно, что вряд ли мы обойдемся без обновления исторического максимума, поэтому этот подход ошибочен. Тогда мы решили сравнить между собой импульсы, и вот что получилось:

  • импульс после второго халвинга был в 16,6 раз больше, чем импульс после первого;
  • импульс после третьего халвинга был в 3,3 раза больше предыдущего.

Как ни крути, есть замедление. Однако, после третьего халвинга произошло довольно интересное событие — котировки биткоина опустились ниже предыдущего пика ($19 666). Такого раньше никогда не происходило. Это может свидетельствовать о новом этапе развития первой криптовалюты, и мы бы дали ему название «Легализация, регулирование и признание».

По данным Coingecko, по состоянию на сейчас более половины стран мира легализовали криптовалюты. Почти 65% стран, которые легализовали криптовалюту, являются развивающимися странами, а также странами Азии и Африки.

Легализация биткоина

Источник: Coingecko

Параллельно набирает обороты регулировка цифрового золота, а значит, мы находимся на пороге новой криптовалютной эры.

Если мы на новом этапе развития криптовалют, тогда биткоину доступны коэффициенты роста 3,3 или 16,6. Оптимисты скажут 16,6, но эта цифра маловероятная и фантастическая, поскольку цена биткоина в таком случае должна достичь $1 160 000, а капитализация — превысить $22 трлн. Для сравнения: капитализация рынка золота составляет $11,3 трлн и он функционирует почти два столетия.

Более реалистичным является второй вариант, когда биткоин вырастет в 3,3 раза, тогда его цена может достичь отметки в $243 000, а капитализация — $4,4 трлн. Также этот коэффициент является логичным, исходя из того, что криптовалюта перешла с первого этапа зарождения на второй этап становления. На первом этапе биткоин вырос в 16,6 раза, на втором — в 3,3 раза. Мы перешли на второй этап старшего уровня.

Подытожим наш прогноз по биткоину:

  1. Рост до $48 555;
  2. Коррекция ниже $32 017;
  3. Восстановление восходящего тренда и рост до $243 000.
Автор:
Серюга Михаил
Инвестиционный эксперт Серюга Михаил
Академия "Минфин"
Источник: Минфин
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