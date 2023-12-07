Google представила конкурента GPT-4 — модель Gemini

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 декабря 2023, 10:15 Читати українською

Google представила конкурента GPT-4 — модель Gemini

Компания Google представила свою самую совершенную модель искусственного интеллекта Gemini, способную обрабатывать различные формы информации, такие как видео, аудио и текст, говорится в презентации компании.

Компания Google представила свою самую совершенную модель искусственного интеллекта Gemini, способную обрабатывать различные формы информации, такие как видео, аудио и текст, говорится в презентации компании.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известно о ИИ-моделиИИ-модель способна к более сложным соображениям и пониманию информации с большей степенью нюансов, чем предыдущая технология Google.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о ИИ-модели

ИИ-модель способна к более сложным соображениям и пониманию информации с большей степенью нюансов, чем предыдущая технология Google. Gemini также является нашей гибкой моделью, способной работать на любом устройстве — от центров обработки данных до мобильных устройств.

Компания создала три версии Gemini (Ultra, Pro, Nano), каждая из которых рассчитана на разное количество вычислительной мощности. Самая мощная версия предназначена для работы в центрах обработки данных, а самая простая будет эффективно работать на мобильных устройствах, заявили в компании.

Читайте: Google разрабатывает конкурента ChatGPT

Возможности Gemini 1.0 могут помочь разобраться в сложной письменной и визуальной информации.

В компании считают, что способность модели получать ценную информацию из сотен тысяч документов посредством чтения, фильтрации и понимания информации «поможет совершить новые прорывы во многих областях, от науки до финансов».

Gemini 1.0 была обучена одновременно распознавать и понимать текст, изображения, аудио и многое другое, поэтому лучше понимает нюансы информации и может отвечать на вопросы, касающиеся сложных тем.

Первая версия Gemini может понимать, объяснять и генерировать высококачественный код на самых популярных языках программирования, таких как Python, Java, C++ и Go.

В ближайшие месяцы Gemini будет доступна в других продуктах и сервисах компании, таких как Поиск, Реклама, Chrome и Duet AI.

Читайте: Михаил Пацан: В будущем у ИИ возникнет вопрос, нужен ли человек в его модели мира

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что компания запустила тестирование конкурента OpenAI ChatGPT и новую страницу поиска.

В январе 2023 года руководство Google обратилось за советом по развитию технологий искусственного интеллекта к основателям компании Ларри Пейджу и Сергея Брина.

В том же месяце СМИ сообщили о планах Microsoft добавить ChatGPT в поисковую систему Bing.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами