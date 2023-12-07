Google представила конкурента GPT-4 — модель Gemini

Компания Google представила свою самую совершенную модель искусственного интеллекта Gemini, способную обрабатывать различные формы информации, такие как видео, аудио и текст, говорится в презентации компании.

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Что известно о ИИ-модели

ИИ-модель способна к более сложным соображениям и пониманию информации с большей степенью нюансов, чем предыдущая технология Google. Gemini также является нашей гибкой моделью, способной работать на любом устройстве — от центров обработки данных до мобильных устройств.

Компания создала три версии Gemini (Ultra, Pro, Nano), каждая из которых рассчитана на разное количество вычислительной мощности. Самая мощная версия предназначена для работы в центрах обработки данных, а самая простая будет эффективно работать на мобильных устройствах, заявили в компании.

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Возможности Gemini 1.0 могут помочь разобраться в сложной письменной и визуальной информации.

В компании считают, что способность модели получать ценную информацию из сотен тысяч документов посредством чтения, фильтрации и понимания информации «поможет совершить новые прорывы во многих областях, от науки до финансов».

Gemini 1.0 была обучена одновременно распознавать и понимать текст, изображения, аудио и многое другое, поэтому лучше понимает нюансы информации и может отвечать на вопросы, касающиеся сложных тем.

Первая версия Gemini может понимать, объяснять и генерировать высококачественный код на самых популярных языках программирования, таких как Python, Java, C++ и Go.

В ближайшие месяцы Gemini будет доступна в других продуктах и сервисах компании, таких как Поиск, Реклама, Chrome и Duet AI.

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Напомним

Ранее СМИ сообщали, что компания запустила тестирование конкурента OpenAI ChatGPT и новую страницу поиска.

В январе 2023 года руководство Google обратилось за советом по развитию технологий искусственного интеллекта к основателям компании Ларри Пейджу и Сергея Брина.

В том же месяце СМИ сообщили о планах Microsoft добавить ChatGPT в поисковую систему Bing.