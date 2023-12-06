Новая почта предупредила о мошеннической рекламе якобы от имени компании

В некоторых Telegram- и Viber-каналах, а также в социальных сетях начали распространяться разнообразные объявления об акциях и розыгрышах, которые якобы проводят известные компании. На самом деле, такие публикации распространяют мошенники с целью собрать информацию о людях. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

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«Сегодня появилась информация о еще одном мошенническом праздничном розыгрыше. На этот раз о елках якобы от Новой почты и известного производителя напитков», — сообщает компания.

Согласно информации, мошеннические объявления распространили уже более 40 Telegram-каналов.

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В Новой почте отметили, что компания не имеет никакого отношения к объявлению и призывала всех украинцев быть внимательными, не распространять непроверенную информацию и не доверять ей.

«Информация об акциях Новой почты содержится только на ее официальных страницах — сайте, официальных страницах в соцсетях», — подчеркнули в компании.