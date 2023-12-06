Новая функция в Prozorro: заказчики могут объяснять, зачем производят закупки

В системе Prozorro появилась новая функция. Теперь в специальном дополнительном поле на портале заказчики могут обосновать целесообразность своей закупки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Отмечается, что новая функция позволит заблаговременно объяснить, почему возникла необходимость в этой закупке. Нововведение поможет улучшить коммуникацию заказчиков и государства с обществом во время войны.

Несоответствие многих закупок условиям военного времени вызывает справедливое раздражение в обществе, поэтому очевидно, что эта сфера должна двигаться к максимальной обоснованности потребностей. В то же время, очень часто скандалы возникают именно потому, что государственные и местные заказчики не объясняют как следует, чем именно вызвана та или иная потребность в закупке, и почему критически ее провести именно сейчас. И новый инструмент в системе Prozorro сможет помочь наладить такую коммуникацию, и мы надеемся, что заказчики будут активно заполнять обоснование", — заявила Надежда Бигун.

Как работает новый функционал

Добавить обоснование можно в специальном поле в годовом плане закупок или к объявлению торгов, или во время или после их проведения. Редактировать поле или предоставить дополнительную информацию можно в любой момент, однако на сайте будет отображаться история изменений.

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Функция будет доступна для любых закупок, без привязки к ожидаемой стоимости, предмету закупки или типу процедуры.

Найти обоснование можно будет на странице тендера, нажав кнопку «Перейти к обоснованию и плану закупки».

Что следует указывать в обосновании

Заказчик может внести в поле любую информацию, которую считает необходимой, а также добавить ссылку на документы, если это необходимо.

«Мы рекомендуем отметить, почему эту закупку необходимо осуществить именно сейчас, для чего она как поможет предприятию осуществлять деятельность или какую пользу принесет обществу», — заявили в Министерстве экономики.

Важно не путать этот инструмент с обоснованием ожидаемой стоимости по постановлению Кабинета Министров Украины № 710 или обоснованием заключения прямого договора вне Prozorro по постановлению № 1178. В отличие от них новое поле на сайте Prozorro не обязательно для заполнения.