Новая функция в Prozorro: заказчики могут объяснять, зачем производят закупки

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 декабря 2023, 15:09 Читати українською

Новая функция в Prozorro: заказчики могут объяснять, зачем производят закупки

В системе Prozorro появилась новая функция. Теперь в специальном дополнительном поле на портале заказчики могут обосновать целесообразность своей закупки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В системе Prozorro появилась новая функция.
Фото: armyinform.com.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что новая функция позволит заблаговременно объяснить, почему возникла необходимость в этой закупке. Нововведение поможет улучшить коммуникацию заказчиков и государства с обществом во время войны.

Несоответствие многих закупок условиям военного времени вызывает справедливое раздражение в обществе, поэтому очевидно, что эта сфера должна двигаться к максимальной обоснованности потребностей. В то же время, очень часто скандалы возникают именно потому, что государственные и местные заказчики не объясняют как следует, чем именно вызвана та или иная потребность в закупке, и почему критически ее провести именно сейчас. И новый инструмент в системе Prozorro сможет помочь наладить такую коммуникацию, и мы надеемся, что заказчики будут активно заполнять обоснование", — заявила Надежда Бигун.

Как работает новый функционал

Добавить обоснование можно в специальном поле в годовом плане закупок или к объявлению торгов, или во время или после их проведения. Редактировать поле или предоставить дополнительную информацию можно в любой момент, однако на сайте будет отображаться история изменений.

Читайте также: В системе Prozorro. Продажи в этом году реализовали активы на 12,3 миллиарда гривен

Функция будет доступна для любых закупок, без привязки к ожидаемой стоимости, предмету закупки или типу процедуры.

Найти обоснование можно будет на странице тендера, нажав кнопку «Перейти к обоснованию и плану закупки».

Что следует указывать в обосновании

Заказчик может внести в поле любую информацию, которую считает необходимой, а также добавить ссылку на документы, если это необходимо.

«Мы рекомендуем отметить, почему эту закупку необходимо осуществить именно сейчас, для чего она как поможет предприятию осуществлять деятельность или какую пользу принесет обществу», — заявили в Министерстве экономики.

Важно не путать этот инструмент с обоснованием ожидаемой стоимости по постановлению Кабинета Министров Украины № 710 или обоснованием заключения прямого договора вне Prozorro по постановлению № 1178. В отличие от них новое поле на сайте Prozorro не обязательно для заполнения.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами