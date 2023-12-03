В «Дие» можно получить англоязычную версию ряда документов

В приложении «Дия» появилась возможность получить англоязычную версию ряда документов. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

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Можно получить англоязычную версию любого из этих документов:

загранпаспорт;

техпаспорт;

водительское удостоверение.

Как воспользоваться сервисом

зайдите в приложение;

найдите документ, который нужно перевести;

нажмите на три точки в правом нижнем углу документа;

нажмите «Перевести на английский».

«Права и техпаспорт имеют международную кодировку, которая используется в ЕС, США и Канаде», — отметили в «Дие».

Напомним

«Минфин» писал, что отныне в приложении «Дия» можно заказать доставку водительского удостоверения в отделение Укрпочты или курьером.