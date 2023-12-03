В приложении «Дия» появилась возможность получить англоязычную версию ряда документов. Об этом сообщает прессслужба «Дии».
В «Дие» можно получить англоязычную версию ряда документов
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Можно получить англоязычную версию любого из этих документов:
- загранпаспорт;
- техпаспорт;
- водительское удостоверение.
Как воспользоваться сервисом
- зайдите в приложение;
- найдите документ, который нужно перевести;
- нажмите на три точки в правом нижнем углу документа;
- нажмите «Перевести на английский».
«Права и техпаспорт имеют международную кодировку, которая используется в ЕС, США и Канаде», — отметили в «Дие».
Напомним
«Минфин» писал, что отныне в приложении «Дия» можно заказать доставку водительского удостоверения в отделение Укрпочты или курьером.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии