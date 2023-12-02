Mastercard представил ИИ-бота для шопинга

Подразделение искусственного интеллекта Mastercard — Dynamic Yield — представило чат-бота Shopping Muse, выполняющего роль ассистента для онлайн-покупок. Об этом сообщает пресс-служба Mastercard.

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«Shopping Muse — современный генеративный ИИ-инструмент, который улучшит то, как потребители ищут и находят товары в цифровом каталоге», — говорится в сообщении.

Пользователи чат-бота смогут делать запросы на простом языке в контексте поиска необходимых товаров, а нейросеть с помощью «алгоритмического сопоставления контента» подберет соответствующие рекомендации.

Используя интегрированные передовые инструменты распознавания изображений, ритейлеры могут рекомендовать соответствующие продукты на основе визуального сходства с другими даже при отсутствии технических тегов.

Инструмент также учитывает историю пересмотренных товаров, чтобы лучше оценить будущие покупательские намерения.

«Персонализация дает людям тот опыт шопинга, который они хотят, а основывающиеся на ИИ инновации являются ключом к созданию увлекательных и адаптированных онлайн-покупок», — заявил генеральный директор Dynamic Yield Ори Бауэр.

Mastercard приобрела Dynamic Yield в 2022 году у компании McDonald's. Дочь платежного гиганта имеет офисы в Тель-Авиве, Нью-Йорке, Токио, Риге, Барселоне и других крупных городах.