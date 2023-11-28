Google внедрила новую экспериментальную функцию Playables для подписчиков YouTube Premium, позволяющую играть в игры непосредственно на платформе YouTube. Об этом сообщает The Economic Times.
YouTube запускает игровую платформу для Premium подписчиков
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Playables — это отдельный раздел в приложении YouTube или на веб-сайте, который позволяет вам играть в аркадные игры, ничего не загружая.
Во вкладке «Главная» можно увидеть подборку популярных игр, а также список сыгранных игр. Во вкладке «Обзор» доступен больший выбор игр, сейчас их 37, в том числе Angry Birds Showdown, Brain Out и Daily Solitaire.
Хотя библиотека игр невелика, в будущем компания планирует ее пополнить.
Пока Playables находится на стадии тестирования бета и доступен только для выбранной группы премиум-подписчиков. YouTube планирует постепенно расширять доступ к Playables в ближайшие месяцы.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии