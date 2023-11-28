YouTube запускает игровую платформу для Premium подписчиков

Google внедрила новую экспериментальную функцию Playables для подписчиков YouTube Premium, позволяющую играть в игры непосредственно на платформе YouTube. Об этом сообщает The Economic Times.

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Playables — это отдельный раздел в приложении YouTube или на веб-сайте, который позволяет вам играть в аркадные игры, ничего не загружая.

Во вкладке «Главная» можно увидеть подборку популярных игр, а также список сыгранных игр. Во вкладке «Обзор» доступен больший выбор игр, сейчас их 37, в том числе Angry Birds Showdown, Brain Out и Daily Solitaire.

Хотя библиотека игр невелика, в будущем компания планирует ее пополнить.

Пока Playables находится на стадии тестирования бета и доступен только для выбранной группы премиум-подписчиков. YouTube планирует постепенно расширять доступ к Playables в ближайшие месяцы.