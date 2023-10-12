Google заменяет стандартные пароли на ключ доступа для всех пользователей

Google объявил, что ключи доступа, рекламируемые техническим гигантом как «начало конца» для стандартных паролей, становятся методом входа по умолчанию для всех пользователей. Об этом сообщает TechCrunch.

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Ключи доступа должны заменить не только традиционные пароли, но и другие системы входа, например, двухфакторную аутентификацию или проверку входа через SMS.

Ключи доступа

Ключи доступа — это устойчивая к фишингу альтернатива паролям, позволяющая пользователям входить в аккаунты с помощью биометрических данных или PIN-кодов, которые они используют для разблокирования своих устройств, или с помощью физического ключа безопасности.

Это избавляет пользователей от необходимости полагаться на традиционную комбинацию логина и пароля, которая остается чувствительной к фишингу, атакам с подменой учетных данных, вредоносному программному обеспечению или может просто забыта.

Хотя технологии типа многофакторной аутентификации дают дополнительный уровень безопасности аккаунтам, защищенным паролем, они не лишены недостатков.

Например, коды аутентификации, отправленные через текстовые сообщения, могут быть перехвачены злоумышленниками, а менеджеры паролей могут быть (и часто бывают) сломаны.

Ключи доступа состоят из двух частей: одна часть остается на сервере программы или сайта, а другая сохраняется на вашем устройстве, что позволяет вам подтвердить, что вы являетесь законным владельцем учетной записи.

Это также делает почти невозможным удаленный доступ хакеров к вашей учетной записи, учитывая, что даже в случае взлома сервера им потребуется физический доступ к пользовательскому устройству.

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Google стала первой компанией, начавшей массово вводить ключи доступа. Технологический гигант впервые пообещал поддерживать эту технологию в мае 2022, объявив о поддержке ключей доступа в Android и Chrome.

В мае 2023 года Google объявил, что поддержка беспарольных технологий распространяется для владельцев аккаунтов Google во всем мире.

Теперь компания сделала еще один шаг к полному отказу от комбинации логина и пароля, объявив, что она делает ключи доступа методом аутентификации по умолчанию для всех владельцев аккаунтов Google.