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29 сентября 2023, 13:33 Читати українською

«Минфин» занял первое место в рейтинге самых популярных медиа об экономических новостях

Специалисты контент-маркетинговой платформы PRNEWS.IO составили рейтинг пяти самых популярных медиа об экономических новостях на основе данных собственного каталога, который содержит более 100 тыс. СМИ со всего мира и сведений статистики по сервису SimilarWeb.

Специалисты контент-маркетинговой платформы PRNEWS.
Фото: freepik.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основным критерием в подборке стало количество просмотров страниц за 8 месяцев 2023 года.

Рейтинг

На первом месте рейтинга сайт «Минфин» (minfin.com.ua), собрав 100 млн просмотров.

«Это тематическое медиа рассказывает о финансах, страховании, кредитовании, депозитах, криптовалюте», — говорится в сообщении.

На втором месте — сайт Finance.ua (finance.ua) с 24 млн просмотров. На сайте есть отдельные разделы о валюте, банках, страховании, банковских картах.

На третьем месте — сайт i.factor.ua с 10,3 млн просмотров. Это сайт, посвященный теме налогов и бухучета.

На четвертом месте — сайт enovosty.com с 8 млн просмотров.

На пятом месте — сайт prostobank.ua с 7,5 млн просмотров.

исследование

Исследование проводилось на основе сайтов из каталога PRNEWS.IO. Статистика посещаемости основана на аналитике SimilarWeb. Период — с 1 января по 31 августа 2023 года.

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Источник: Минфин
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