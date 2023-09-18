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18 сентября 2023, 16:59 Читати українською

Минцифры тестирует бета-версию «Дия Office» — сервис геймификации государственного управления

Министерство цифровой трансформации диджитализирует и геймифицирует госслужащих. Минцифры работает над разработкой нового сервиса в «Дие» для должностных лиц — «Дия Office», в основе сервиса — прозрачность работы министерств, публичный контроль за выполнением целей и элементы геймификации работы госслужащих. Об этом глава министерства Михаил Федоров сообщил во время мероприятия «Редколлегия. Саммит», пишет Forbes.

Министерство цифровой трансформации диджитализирует и геймифицирует госслужащих.

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Что известно

«Дия Office» — отдельный сервис для госслужащих в «Дие». Его цель — цифровизировать работу министерств. «Система понимает, что вы госслужащий. У вас появляется отдельный профиль у „Дие“, специфические услуги и возможности», — объяснил Федоров.

В качестве примеров Федоров привел следующие функции: должностные лица смогут провести опрос или предлагать определенные идеи в рамках своего министерства онлайн. Также «Дия Office» будет интегрировано с Google Workspace, что позволит упростить массу процессов: назначение встреч, их фолоу-апы и т. д.

Еще одна цель «Дия Office» — добавить элементы геймификации в работу чиновников. Госслужащие смогут оценить достижения своих коллег, вручить поощрительную награду в «Дия Office», отслеживать прогресс в выполнении целей других отделов, рассказал Федоров.

Тестовый запуск продукта планируется на последнюю неделю сентября 2023-го. Сначала «Дия Office» будет внедрено для Минцифры.

«Думаю, Минздрав захочет присоединиться. Мининфраструктура точно присоединится. А дальше Минэкономики — думаю, что Свириденко захочет присоединиться», — говорит Федоров.

Правовая база для «Дия Office» пока не готова. В настоящее время продукт находится в стадии бета-тестирования.

Источник: Минфин
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