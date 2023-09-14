Маск передал контроль над частью Starlink американским военным — WP

Биограф американского миллиардера Илона Маска Уолтер Айзексон заявил, что «определенное количество оборудования и услуг» спутниковой сети Starlink перешло под контроль Пентагона. Об этом передает Укринформ со ссылкой на The Washington Post.

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Что известно

Айзексон рассказал, что Маск хотел отмежеваться от российского вторжения в Украину, опасаясь, что использование технологий его компании SpaceX может привести к ядерной войне.

«Он сказал: «Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли отдохнуть, посмотреть фильмы на Netflix и поиграть в видеоигры. Я не хотел создать что-то, что могло бы повлечь за собой ядерную войну», — процитировал миллиардера Айзексон.

По словам биографа, Маск больше не контролирует геозоны и условия использования Starlink.

Как сообщалось, в новой биографии Маска, написанной Вальтером Айзексоном, утверждается, что Маск приказал отключить Starlink вблизи Крыма в прошлом году, чтобы сорвать украинскую атаку на военно-морской флот России. Маск якобы боялся, что Россия ответит на эту атаку ядерным оружием.

Впоследствии миллиардер заявил, что не давал задачи своим специалистам выключить спутниковую сеть Starlink у побережья оккупированного Крыма, поскольку она там не работала.

Сенатор Элизабет Уоррен призвала провести расследование по компании SpaceX после того, как ее гендиректор Илон Маск признал, что заблокировал Украине доступ к спутниковой сети Starlink во время атаки на российские военные корабли у побережья Крыма.