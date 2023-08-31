Amazon продлил льготные условия для украинских предпринимателей еще на год

Компания Amazon продлила действие нулевой ставки реферальной комиссии для украинских продавцов товаров до сентября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.

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«Украинские предприниматели будут в дальнейшем реализовывать товары на Amazon с 0% реферальной комиссией. Это налог составляет 7−17%, его необходимо платить за каждый проданный товар», — пояснили в министерстве.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, решение Amazon поможет украинскому бизнесу активнее развиваться, масштабироваться на международном уровне и усиливать бренд Украины за границей.

Напомним

«Минфин» писал, что в сентябре 2022 года компания Amazon упростила условия для украинского бизнеса.