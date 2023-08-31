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31 августа 2023, 9:28 Читати українською

Amazon продлил льготные условия для украинских предпринимателей еще на год

Компания Amazon продлила действие нулевой ставки реферальной комиссии для украинских продавцов товаров до сентября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.

Компания Amazon продлила действие нулевой ставки реферальной комиссии для украинских продавцов товаров до сентября 2024 года.
Фото: borgexpert.com

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«Украинские предприниматели будут в дальнейшем реализовывать товары на Amazon с 0% реферальной комиссией. Это налог составляет 7−17%, его необходимо платить за каждый проданный товар», — пояснили в министерстве.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, решение Amazon поможет украинскому бизнесу активнее развиваться, масштабироваться на международном уровне и усиливать бренд Украины за границей.

Напомним

«Минфин» писал, что в сентябре 2022 года компания Amazon упростила условия для украинского бизнеса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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