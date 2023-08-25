Рынок недвижимости Украины: что будет с ценами, предложением и спросом
Главное за неделю: Рынок недвижимости, тарифы на тепло и почему на самом деле обрушился биткоин
По данным сайта недвижимости ЛУН, в 2022 году, по сравнению с предыдущим довоенным годом, продажа квартир на вторичном рынке уменьшилась ориентировочно втрое, а количество инвестиционных операций на первичном — примерно в 10 раз, соответственно, и цены пошли на спад. Но сейчас стоимость квадрата уже вернулась на довоенный уровень. О перспективах украинского рынка недвижимости «Минфин» узнал из первых уст в ходе дискуссии «Что будет с ценами на недвижимость».
Как работает валютный бизнес в Украине и как регулируют курсы валют. Прогноз курса доллара (видео)
В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит: как работает валютный бизнес в Украине и как регулируют курс валют, как регулируют наличный курс валют, как работают обменники, прогноз курса доллара и евро на период с 24 по 30 августа.
Как строилась финансовая независимость: о чем упоминают банкиры под запись и без
День Независимости, 24 августа, всегда был большим праздником для Украины. Но за последние полтора года великой войны он стал еще более важным. Не только для граждан, но и для нашей банковской системы и финансовых рынков в целом. Они пережили не один кризис, несколько волн девальвации гривны и разного рода скандалов. Но самым сложным временем для большинства опрошенных финансистов стали последние два года. Минфин вместе с экспертами вспоминал этапы становления финансовой независимости Украины и сформулировал главные риски для нее сейчас.
ЕС готовит многолетний план поддержки Украины более чем на 50 миллиардов евро — Мишель
Евросоюз готовит многолетний план финансовой поддержки Украины стоимостью более 50 млрд евро. Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель, выступая через видеосвязь на 3-м саммите Крымской платформы.
Доллар быстро дорожает: что делать, чтобы спасти свои сбережения
В последние дни наличный курс доллара вырос до уровней продажи 38,20−38,55 грн. Одновременно увеличился и спред между покупкой и продажей зеленого. Что всколыхнуло рынок и куда могут двинуться котировки дальше, расскажет Минфин.
Небольшие банки продолжают пересматривать депозитные ставки: кто предлагает лучшие условия
Небольшие банки продолжают пересматривать свою депозитную политику. Доходность каких вкладов финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн увеличивают, а каких сокращают, читайте в свежем обзоре «Минфина».
В Украине хотят по-новому начислять пенсии: что изменят и сколько будут платить
В правительстве работают над новой схемой расчета пенсий, чтобы их размер составлял более 40% от среднего заработка. О дальнейшем реформировании пенсионной системы, готовности международных партнеров финансировать расходы на социальную сферу и субсидии на отопительный период, рассказала министерша социальной политики Оксана Жолнович.
НБУ аннулировал лицензии двум небанковским учреждениям, одно из которых — крупный игрок на рынке обмена валют.
Национальный банк Украины аннулировал лицензии двум небанковским учреждениям. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Маск не виноват? — Почему на самом деле обрушился биткоин и что будет с его ценой дальше
Неожиданный обвал крипторынка произошел в ночь на прошлую пятницу. Только за 10 минут биткоин, несколько недель подряд стоивший около $29 тыс., потерял 8% стоимости. Следом за ним вниз последовали и другие криптовалюты. В чем причина этого обвала и что дальше ждет рынок, разбирался «Минфин».
Тарифы на тепло для населения не будут повышаться в новом отопительном сезоне
Кабмин продлил действие механизма возложения социальной обязанности на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. Нафтогаз будет и дальше реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров.
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