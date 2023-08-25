Главное за неделю: Рынок недвижимости, тарифы на тепло и почему на самом деле обрушился биткоин

По данным сайта недвижимости ЛУН, в 2022 году, по сравнению с предыдущим довоенным годом, продажа квартир на вторичном рынке уменьшилась ориентировочно втрое, а количество инвестиционных операций на первичном — примерно в 10 раз, соответственно, и цены пошли на спад. Но сейчас стоимость квадрата уже вернулась на довоенный уровень. О перспективах украинского рынка недвижимости «Минфин» узнал из первых уст в ходе дискуссии «Что будет с ценами на недвижимость».

Как работает валютный бизнес в Украине и как регулируют курсы валют. Прогноз курса доллара (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит: как работает валютный бизнес в Украине и как регулируют курс валют, как регулируют наличный курс валют, как работают обменники, прогноз курса доллара и евро на период с 24 по 30 августа.

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