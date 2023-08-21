Главное за понедельник: Лишение лицензий одной из крупнейших сетей обменников и почему обрушился биткоин

Национальный банк Украины аннулировал лицензии двум небанковским учреждениям. Об этом говорится в сообщении регулятора.

На минувшей неделе цены на золото пробивали очередной локальный минимум, а в понедельник они снизились до $1 722,82 за тройскую унцию. Для сравнения: в июле купить благородный металл можно было за $1985 за тройскую унцию, а в мае — за $2080. От чего зависит цена на золото, рассказал Ави Гилберт, основатель ElliottWaveTrader.net.

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