Маск не виноват? — Почему на самом деле обрушился биткоин и что будет с его ценой дальше
Главное за понедельник: Лишение лицензий одной из крупнейших сетей обменников и почему обрушился биткоин
Неожиданный обвал крипторинка произошел в ночь на прошлую пятницу. Только за 10 минут биткоин, несколько недель подряд стоивший около $29 тыс., потерял 8% стоимости. Следом за ним вниз последовали и другие криптовалюты. В чем причина этого обвала и что дальше ждет рынок, разбирался «Минфин».
Титан, каннабис, ВПК Украины: В каких бизнесах в Украине можно заработать сверхприбыль (видео)
Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит о неиспользованном потенциале Украины. В каких бизнесах в Украине можно заработать сверхприбыли и как это сделать в ближайшие годы.
НБУ аннулировал лицензии двум небанковским учреждениям, одно из которых — крупный игрок на рынке обмена валют.
Национальный банк Украины аннулировал лицензии двум небанковским учреждениям. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Почему на самом деле растет или падает золото
На минувшей неделе цены на золото пробивали очередной локальный минимум, а в понедельник они снизились до $1 722,82 за тройскую унцию. Для сравнения: в июле купить благородный металл можно было за $1985 за тройскую унцию, а в мае — за $2080. От чего зависит цена на золото, рассказал Ави Гилберт, основатель ElliottWaveTrader.net.
Цены на АЗС: Сети продолжили повышать цены на топливо
За выходные 18−21 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 16 копеек и составила 52,52 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 30 копеек — до 54,71 грн/л, а дизельное топливо — на 16 копеек, до 52,04 грн/л.
Прогноз курса на неделю: что может снова «взорвать» котировки доллара и евро
Эта неделя на валютном рынке пройдет очень напряженно. Потенциальным нарушителем спокойствия станет не межбанк, а именно наличный рынок. Более подробно об этом — в свежем обзоре «Минфина».
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