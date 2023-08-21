Главное за понедельник: Лишение лицензий одной из крупнейших сетей обменников и почему обрушился биткоин

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 августа 2023, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: Лишение лицензий одной из крупнейших сетей обменников и почему обрушился биткоин

Маск не виноват? — Почему на самом деле обрушился биткоин и что будет с его ценой дальше

Неожиданный обвал крипторинка произошел в ночь на прошлую пятницу. Только за 10 минут биткоин, несколько недель подряд стоивший около $29 тыс., потерял 8% стоимости. Следом за ним вниз последовали и другие криптовалюты. В чем причина этого обвала и что дальше ждет рынок, разбирался «Минфин».

Титан, каннабис, ВПК Украины: В каких бизнесах в Украине можно заработать сверхприбыль (видео)

Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит о неиспользованном потенциале Украины. В каких бизнесах в Украине можно заработать сверхприбыли и как это сделать в ближайшие годы.

НБУ аннулировал лицензии двум небанковским учреждениям, одно из которых — крупный игрок на рынке обмена валют.

Национальный банк Украины аннулировал лицензии двум небанковским учреждениям. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Почему на самом деле растет или падает золото

На минувшей неделе цены на золото пробивали очередной локальный минимум, а в понедельник они снизились до $1 722,82 за тройскую унцию. Для сравнения: в июле купить благородный металл можно было за $1985 за тройскую унцию, а в мае — за $2080. От чего зависит цена на золото, рассказал Ави Гилберт, основатель ElliottWaveTrader.net.

Цены на АЗС: Сети продолжили повышать цены на топливо

За выходные 18−21 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 16 копеек и составила 52,52 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 30 копеек — до 54,71 грн/л, а дизельное топливо — на 16 копеек, до 52,04 грн/л.

Прогноз курса на неделю: что может снова «взорвать» котировки доллара и евро

Эта неделя на валютном рынке пройдет очень напряженно. Потенциальным нарушителем спокойствия станет не межбанк, а именно наличный рынок. Более подробно об этом — в свежем обзоре «Минфина».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами