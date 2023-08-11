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11 августа 2023, 14:37 Читати українською

Google начала блокировать корпоративные сервисы подсанкционным российским компаниям — СМИ

Американская компания Google в ночь на 10 августа начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и т. п.) ряду попавших под санкции США российских компаний. Об этом сообщает российский «Коммерсант» со ссылкой на источники на IТ-рынке.

Американская компания Google в ночь на 10 августа начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и т.
Фото: pixabay.com

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Названия компаний собеседники издания не уточнили.

«После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, в результате чего риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписка остались в корпоративном хранилище Google», — заявил один из собеседников издания.

Еще один источник в крупной компании отметил, что сейчас около 30% всей корпоративной информации российских компаний хранится на американской площадке Google Workspace.

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По его словам, в пришедшей сотрудникам российских IT-компаний рассылке американская корпорация аргументировала блокировку «спам-сообщениями».

Собеседник издания на IT-рынке уверен, что Google продолжит блокировать находящиеся под санкциями ЕС или США российские предприятия «в большей степени, американская компания может делать это без предупреждения, что не позволит компаниям сделать резервное копирование на альтернативные площадки».

Источник: Минфин
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