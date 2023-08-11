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11 августа 2023, 12:36 Читати українською

Илон Маск выставит на аукцион памятные вещи компании Twitter

Американский миллиардер Илон Маск, являющийся владельцем соцсети X (ранее Twitter) выставляет на аукцион различные предметы компании Twitter. Об этом сообщает BBC.

Американский миллиардер Илон Маск, являющийся владельцем соцсети X (ранее Twitter) выставляет на аукцион различные предметы компании Twitter.
Фото: volynnews.com

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Среди 584 предлагаемых лотов — журнальные столики, вывески на постройках Twitter, огромные клетки для птиц и картины, написанные маслом с изображениями, которые стали вирусными. Также есть десятки столов и стульев, кабинка для диджеев и музыкальные инструменты.

Аукцион получил название «Ребрендинг в Twitter: онлайн-аукцион с памятными вещами, искусством, офисными активами и прочим».

Две картины маслом с фотографиями, которые стали вирусными в Twitter, также будут выставлены на аукцион. Первая — звездное селфи Эллен Дедженерес, сделанное на церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году.

Другая — снимок экспрезидента США Барака Обамы, запостившего его в Twitter, когда его переизбрали в ноябре 2012 года. В то время этот твит был самым популярным на платформе.

По данным аукционного дома Heritage Global Partners, минимальное предложение для каждого лота составляет $25.

Торги начнутся 12 сентября и завершатся через два дня.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
engine
engine
11 августа 2023, 13:51
#
Уничтожение твиттора идет полным ходом. Скоро выборы.
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