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9 августа 2023, 18:37 Читати українською

Отказ от бумажных архивов. В Украине запустили пилотный проект «е-Архив»

Все документы государственных органов власти в Украине будут отцифрованы и хранятся в электронных архивах — пилотный проект будущей системы «е-Архив» заработал с сегодняшнего дня, 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Все документы государственных органов власти в Украине будут отцифрованы и хранятся в электронных архивах — пилотный проект будущей системы «е-Архив» заработал с сегодняшнего дня, 9 августа.
Фото: pixabay.com

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«Совместно с Министерством юстиции и Государственной архивной службой Украины презентовали пилот проекта „е-Архив“. Теперь документы государственных органов власти будут храниться в электронных архивах», — говорится в сообщении.

Что это изменит

Архивную информацию отцифруют и внесут в систему документооборота. Государственным данным больше не будут угрожать жизненные обстоятельства. Это особенно важно во время войны. Так как враг пытается уничтожать ценные для украинцев бумаги. Если информация будет отцифрована, это станет невозможным.

«Никаких поездок по государственным архивам — чтобы получить доступ, нужно только зайти на сайт. Никаких стопок бумаги и потерянных папок. Несколько кликов — и работники Минюста нашли необходимую для вас информацию», — отметили в Минцифре.

На первом этапе пилотного проекта были сформированы и переданы отдельные электронные документы Министерства юстиции на хранение в архив Минюста и Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив.

В дальнейшем проект будет масштабирован на все органы власти, а затем и на другие организации.

Пилотный проект реализован Министерством юстиции Украины вместе с Государственной архивной службой, Министерством цифровой трансформации Украины, проектом ЕС Pravo-Justice и другими партнерами.

Источник: Минфин
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