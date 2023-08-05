В реестрах актов гражданского состояния проводят технические работы, так что связанные с ними услуги на портале «Дия» будут недоступны сегодня, 5 августа, с 18:00 до 07:00 понедельника (7 августа). Об этом сообщает прессслужба «Дии».
Некоторые услуги на портале «Дия» будут временно недоступны
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Какие сервисы будут недоступны
Воспользуйтесь позже следующими сервисами:
- заявление о браке
- єМалятко
- дубликаты и выписки о рождении, смерти, регистрации, расторжении брака и об изменении имени.
«Уже в понедельник услуги будут работать как всегда», — говорится в сообщении.
Источник: Минфин
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