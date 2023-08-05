Киберполиция разоблачила мошенническую схему под видом инвестирования в казино

Киберполиция разоблачила группу злоумышленников, которые обещая сверхдоходы от инвестиций в казино присвоили деньги более 100 вкладчиков. Пятерым сообщникам объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как работала схема

Жители столицы размещали рекламу в соцсетях и Telegram-каналах и через специальный вебсайт, где предлагали получение сверхвысоких доходов от инвестиций в казино.

Злоумышленники убеждали граждан перечислять деньги через платежную систему на подконтрольные банковские карты. Однако больше сотни вкладчиков обещанных выплат так и не получили.

«Совместно со следователями Оболонского управления полиции Киева и при силовой поддержке полиции особого назначения Киева проведено 10 обысков. По результатам изъято два автомобиля, более сотни банковских карт, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, почти две сотни SIM-карт, наличные деньги в разных валютах (220 тыс. грн, 42 тыс. долларов США) и черновые записи», — говорится в сообщении.

Установлено, что 19-летний лидер группировки разрабатывал планы совершения преступлений, в том числе новые способы привлечения «инвесторов», занимался получением банковских карт так называемых дропов для дальнейшего вывода денег, а также распределял полученную прибыль между участниками группы.

Для общения онлайн с потерпевшими и администрирования собственных Telegram-каналов организатор привлек еще четырех жителей столицы, один из которых был несовершеннолетним.

Следователи объявили о подозрении всем участникам организованной преступной группы по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), а организатору — еще и по ст. 304 (Вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Основному фигуранту и одному из его сообщников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, трем исполнителям — круглосуточный домашний арест.

За совершенное им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.