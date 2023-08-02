Meta разрабатывает конкурента ChatGPT — СМИ

Корпорация Meta планирует выпустить чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ) с поддержкой разных личностей. Об этом сообщает Financial Times .

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По данным источников издания, прототип технологии уже находится на стадии разработки. Ожидается, что нейросеть от Meta появится в сентябре 2023 года.

Чат-бот компании сможет вести беседу с пользователями на человеческом уровне, отметили инсайдеры. Различные архетипы ИИ называются «персонажами» и имитируют реальных или вымышленных людей.

Корпорация уже протестировала чат-бота, который выдает себя за 16 президента США Авраама Линкольна, а также опробовала личность серфера в качестве гида для путешествий.

Согласно FT, основная цель продукта Meta — улучшить систему рекомендаций и функции поиска. Компания автоматизирует проверку ответов нейросети, чтобы обеспечить точность и избежать нарушения правил.

Некоторые эксперты выразили обеспокоенность по поводу новой разработки. Помимо повышения вовлеченности, чат-боты могут собирать огромное количество данных об интересах пользователей, объяснила советница по ИИ-этике Питтсбургского университета и соучредительница Collaborative AI Равит Дотан.

Она добавила, что сложившаяся ситуация угрожает конфиденциальности, а также имеет риски потенциального «манипулирования и подталкивания к действиям».

Напомним

По итогам апреля-июня 2023 года операционный убыток связанного с метавселенной подразделения Reality Labs в структуре Meta составил $3,74 млрд.

Ранее в Bloomberg узнали о планах Apple по созданию конкурента ChatGPT. Компания разработала структуру для создания больших языковых моделей Ajax.