ChatGPT теперь доступен на Android

OpenAI представил в Google Play мобильное приложение ChatGPT — пользователи Android-смартфонов получили доступ к многофункциональному ИИ-боту.

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Кому доступно приложение

Приложение стало доступным более чем в 160 странах, включая Великобританию, Канаду, страны ЕС и Украину. Для его работы требуется версия ОС Android 6.0 или выше.

Отметим, компания OpenAI не в первый раз предоставляет такую возможность пользователям. Напомним — в мае она выпустила официальное приложение ChatGPT для устройств на iOS.

Особенностью Android-приложения ChatGPT является его полная синхронизация с вебверсией. Пользователи могут получить доступ к сохраненным чатам с любого мобильного устройства.

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Отметим, что подписчики премиальной подписки ChatGPT Plus, которая стоит $20 в месяц, получают ряд дополнительных привилегий — эксклюзивный доступ к новейшей модели искусственного интеллекта GPT-4, ранний доступ к новым функциям и более быстрое время ответа чат-бота.

Пользователи ChatGPT Plus также могут переключаться между языковыми моделями GPT-3.5 и GPT-4. Встроенная система распознавания речи позволяет отправлять голосовые запросы чат-боту.