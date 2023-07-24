Владелец Twitter Илон Маск показал новый логотип соцсети — это буква X. На лого отсутствует характерная птичка.
Илон Маск анонсировал новый логотип Twitter. Уже без птички
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Перед публикацией логотипа Маск написал, что логотип обновят по всему миру сегодня: «И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами».
23 июля 2023
«Люблю это, но X (Like this but X)» и «Deus X», написал бизнесмен в других твитах.
Источник: Минфин
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