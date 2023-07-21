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21 июля 2023, 16:04 Читати українською

Фонд гарантирования объявил первые итоги деятельности временной администрации в Сенс Банке

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил о результатах деятельности временной администрации в Сенс Банке по состоянию на 14:00 21 июля 2023 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил о результатах деятельности временной администрации в Сенс Банке по состоянию на 14:00 21 июля 2023 года.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости«На основании решения Кабинета Министров Украины об участии государства в выводе с рынка Сенс Банка исполнительной дирекцией Фонда утвержден план урегулирования АО „Сенс Банк“, согласно которому права собственности на акции банка передаются государству в лице Министерства финансов Украины, без поиска других инвесторов», — говорится в сообщении.
Фото: sensebank.com.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«На основании решения Кабинета Министров Украины об участии государства в выводе с рынка Сенс Банка исполнительной дирекцией Фонда утвержден план урегулирования АО „Сенс Банк“, согласно которому права собственности на акции банка передаются государству в лице Министерства финансов Украины, без поиска других инвесторов», — говорится в сообщении.

В Фонде также отметили, что обеспечена постоянная операционная деятельность Сенс Банка, сервисы работают в обычном режиме. Какого-либо оттока средств со счетов клиентов не наблюдается.

Депозитные вклады

«Более того, за последние сутки клиенты открыли депозитных вкладов на общую сумму 330 млн грн, что более в 3 раза больше, чем за сутки до этого», — добавили в Фонде.

Также отмечается, что после приобретения государством собственности на акции Сенс Банка временная администрация банка будет прекращена.

Читайте также: В Фонде гарантирования объяснили, что будет со средствами клиентов Сенс Банка после начала его национализации

Напомним

Кабинет Министров в пятницу, 21 июля, принял решение приобрести в полном объеме акции «Сенс Банка» у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов.

Также сегодня Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Сенс Банк.

Вчера, 20 июля, правление НБУ приняло решение вывести с рынка Сенс Банк российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации банка.

Источник: Минфин
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