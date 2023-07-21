Фонд гарантирования объявил первые итоги деятельности временной администрации в Сенс Банке

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил о результатах деятельности временной администрации в Сенс Банке по состоянию на 14:00 21 июля 2023 года.

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«На основании решения Кабинета Министров Украины об участии государства в выводе с рынка Сенс Банка исполнительной дирекцией Фонда утвержден план урегулирования АО „Сенс Банк“, согласно которому права собственности на акции банка передаются государству в лице Министерства финансов Украины, без поиска других инвесторов», — говорится в сообщении.

В Фонде также отметили, что обеспечена постоянная операционная деятельность Сенс Банка, сервисы работают в обычном режиме. Какого-либо оттока средств со счетов клиентов не наблюдается.

Депозитные вклады

«Более того, за последние сутки клиенты открыли депозитных вкладов на общую сумму 330 млн грн, что более в 3 раза больше, чем за сутки до этого», — добавили в Фонде.

Также отмечается, что после приобретения государством собственности на акции Сенс Банка временная администрация банка будет прекращена.

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Напомним

Кабинет Министров в пятницу, 21 июля, принял решение приобрести в полном объеме акции «Сенс Банка» у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов.

Также сегодня Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Сенс Банк.

Вчера, 20 июля, правление НБУ приняло решение вывести с рынка Сенс Банк российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации банка.