В «Дии» начали тестировать услугу онлайн-закрытия ФОПа

«Теперь не только открыть, но и закрыть ФЛП можно будет в несколько кликов. Никаких походов в госучреждения и заполнения заявлений, которые должны проверяться госрегистратором кучу времени. Набираем тестировщиков, чтобы проверить и усовершенствовать сервис при необходимости», — говорится в сообщении.

Кто может присоединиться к тестированию:

физические лица-предприниматели, имеющие РНОКПП;

предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.

В Минцифры добавили, что благодаря новой услуге ФЛП можно будет закрыть за 1 секунду.

«Никаких ожиданий и ошибок — все данные автоматически подтянутся из Единого государственного реестра (ЕГР). Необходимо лишь просмотреть информацию и подписать. Регистратор ничего не будет проверять вручную, а вы не будете ходить в налоговую», — добавили в ведомстве.

Записаться на бета-тест можно по ссылке.