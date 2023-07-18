В «Дии» начали тестировать услугу онлайн-закрытия ФОПа

На портале «Действие» приступили к бета-тестированию закрытие физического лица-предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
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«Теперь не только открыть, но и закрыть ФЛП можно будет в несколько кликов. Никаких походов в госучреждения и заполнения заявлений, которые должны проверяться госрегистратором кучу времени. Набираем тестировщиков, чтобы проверить и усовершенствовать сервис при необходимости», — говорится в сообщении.
Кто может присоединиться к тестированию:
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физические лица-предприниматели, имеющие РНОКПП;
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предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.
В Минцифры добавили, что благодаря новой услуге ФЛП можно будет закрыть за 1 секунду.
«Никаких ожиданий и ошибок — все данные автоматически подтянутся из Единого государственного реестра (ЕГР). Необходимо лишь просмотреть информацию и подписать. Регистратор ничего не будет проверять вручную, а вы не будете ходить в налоговую», — добавили в ведомстве.
Записаться на бета-тест можно по ссылке.
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