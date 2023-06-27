В Telegram появится функция Stories

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о функциях

Дуров отметил, что более половины всех запросов функций, которые получает мессенджер, связаны со Stories.

«Сначала мы были против этого, потому что Stories уже везде. Тем не менее Telegram не был бы Telegram, если бы мы не слушали наших пользователей и не внедряли инновации в существующие форматы», — написал он.

Следовательно, Stories в мессенджере планируют запустить уже вскоре.

Пользователи смогут определить, кто может видеть каждую из Stories, они будут помещены в расширяющийся раздел в верхней части списка чатов.

Stories, опубликованные любым контактом, можно скрыть, переместив их в список «Скрытые» в разделе «Контакты».

«На основе успеха видеосообщений Telegram мы добавили возможность публиковать фото и видео, снятые одновременно передней и задней камерами», — сообщил Дуров.

Также будет возможность выбрать срок действия Stories — 6, 12, 24 или 48 часов, или постоянно отображать истории на странице своего профиля с индивидуальными настройками.

Stories находятся на последнем этапе тестирования и станут доступны в начале июля.