В Украине должникам будут блокировать депозиты и запретят продавать авто

Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект № 9363 , которым предусмотрена возможность забирать у должников депозиты в счет долга. Также попавшие в Реестр должников не смогут покупать транспортные средства.

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Текст документа предусматривает, что при регистрации автомобиля должны в обязательном порядке проверять, есть ли покупатель в Едином реестре должников. И если он в этом перечне, то регистрировать транспортное средство запретят.

Реестр должников

В реестр должников может попасть любой украинец, которого в судебном порядке обяжут уплатить долг (коммунальные услуги, алименты, кредиты и так далее). При этом сейчас суды из-за долгов за коммунальные услуги проходят по упрощенной процедуре.

Отметим, что с мая у таких должников арестовываются банковские счета независимо от суммы долга. Но можно вернуть себе право пользоваться суммой в размере двух минимальных заработных плат, это примерно 13 000 грн. Для этого следует обратиться к государственному исполнителю и тот выдаст распоряжение для банка на снятие ареста со счета.

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Теперь Кабинет Министров предлагает накладывать арест и на депозиты. Банковские учреждения по требованию судебного исполнителя (они выполняют решение суда о взыскании долга) должны не продлевать депозитные договоры, извещая исполнителя о сумме депозита в процентах, а после налагать арест на деньги и передавать их в счет погашения долга.

В настоящее время законопроект № 9363 находится на рассмотрении в профильном парламентском Комитете по вопросам правовой политики. Он должен дать свое заключение по этому проекту закона.

Ранее этот законопроект уже согласован с Министерством финансов, Министерством экономики и МВД.