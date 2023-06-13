Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект № 9363, которым предусмотрена возможность забирать у должников депозиты в счет долга. Также попавшие в Реестр должников не смогут покупать транспортные средства.
В Украине должникам будут блокировать депозиты и запретят продавать авто
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Текст документа предусматривает, что при регистрации автомобиля должны в обязательном порядке проверять, есть ли покупатель в Едином реестре должников. И если он в этом перечне, то регистрировать транспортное средство запретят.
Реестр должников
В реестр должников может попасть любой украинец, которого в судебном порядке обяжут уплатить долг (коммунальные услуги, алименты, кредиты и так далее). При этом сейчас суды из-за долгов за коммунальные услуги проходят по упрощенной процедуре.
Отметим, что с мая у таких должников арестовываются банковские счета независимо от суммы долга. Но можно вернуть себе право пользоваться суммой в размере двух минимальных заработных плат, это примерно 13 000 грн. Для этого следует обратиться к государственному исполнителю и тот выдаст распоряжение для банка на снятие ареста со счета.
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Теперь Кабинет Министров предлагает накладывать арест и на депозиты. Банковские учреждения по требованию судебного исполнителя (они выполняют решение суда о взыскании долга) должны не продлевать депозитные договоры, извещая исполнителя о сумме депозита в процентах, а после налагать арест на деньги и передавать их в счет погашения долга.
В настоящее время законопроект № 9363 находится на рассмотрении в профильном парламентском Комитете по вопросам правовой политики. Он должен дать свое заключение по этому проекту закона.
Ранее этот законопроект уже согласован с Министерством финансов, Министерством экономики и МВД.
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Комментарии - 36
Знаете господа, ради любопытства взял и сравнил , что если в 2000 году взять 500$ и сдать их на гривну по тогдашнему курсу около 4 и положить на гривневый депозит с регулярным реивестированием и посмотреть , что получится к 2021 году .
Для чистоты эксперимента 2022 и 2023 год не беру , все-таки такая война это явление скорее исключение .
Предположил , что ставка средняя ставка депозита 10% (хотя в реале думаю была больше в среднем за эти годы)
Получается , что 2000 гривен в 2000 году (500 долларов по курсу 4) к 2021 году превратились в 16 тысяч гривен , то есть 592 доллара при курсе 2021 года 27 за доллар .
То есть даже при всех экономических кризисах 2008 и 2014 года, при всех майданах 2004, 2014 гг и военном конфликте 2014−2021 гг все равно оказалось что держать гривну на депозите было выгоднее чем валютный кеш запрятать в матрас
Если же вкладывать не в депозит, а в гос ОВГЗ , где процентная ставка на пару процентов больше чем у банковского депозита , то разница в пользу гривны еще больше.
Понятно, что лучше в биткоин было вложить))). Но все-таки просто складывать валютный кеш в матрас , никуда его не вкладывая — ну как-то не очень
…
При этом сейчас суды из-за долгов за коммунальные услуги проходят по упрощенной процедуре… А это как и кто такое придумал, или у нас уже отменили минимум три закона и два кодекса?
Не говоря о пачках постанов…
Представьте себе если все массово просто «забьют Х…» на возврат долгов Люди массово не платят за коммуналку , заемщики перестали отдавать кредиты банкам , бизнес партнеры массово «кидают» друг друга.
Экономике просто гаплык, а с ней социальный взрыв, развал государства