В Украине должникам будут блокировать депозиты и запретят продавать авто

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 июня 2023, 14:34 Читати українською

В Украине должникам будут блокировать депозиты и запретят продавать авто

Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект № 9363, которым предусмотрена возможность забирать у должников депозиты в счет долга. Также попавшие в Реестр должников не смогут покупать транспортные средства.

Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект № 9363, которым предусмотрена возможность забирать у должников депозиты в счет долга.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Текст документа предусматривает, что при регистрации автомобиля должны в обязательном порядке проверять, есть ли покупатель в Едином реестре должников. И если он в этом перечне, то регистрировать транспортное средство запретят.

Реестр должников

В реестр должников может попасть любой украинец, которого в судебном порядке обяжут уплатить долг (коммунальные услуги, алименты, кредиты и так далее). При этом сейчас суды из-за долгов за коммунальные услуги проходят по упрощенной процедуре.

Отметим, что с мая у таких должников арестовываются банковские счета независимо от суммы долга. Но можно вернуть себе право пользоваться суммой в размере двух минимальных заработных плат, это примерно 13 000 грн. Для этого следует обратиться к государственному исполнителю и тот выдаст распоряжение для банка на снятие ареста со счета.

Читайте также: Стало известно, почему отсрочили отмену льготного налога 2% для ФОП

Теперь Кабинет Министров предлагает накладывать арест и на депозиты. Банковские учреждения по требованию судебного исполнителя (они выполняют решение суда о взыскании долга) должны не продлевать депозитные договоры, извещая исполнителя о сумме депозита в процентах, а после налагать арест на деньги и передавать их в счет погашения долга.

В настоящее время законопроект № 9363 находится на рассмотрении в профильном парламентском Комитете по вопросам правовой политики. Он должен дать свое заключение по этому проекту закона.

Ранее этот законопроект уже согласован с Министерством финансов, Министерством экономики и МВД.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 36

+
+150
bonv
bonv
13 июня 2023, 14:35
#
Несіть свої гроші на депозити:)) Які і інфляцію не покривають…
+
+119
MaxTirpiz
MaxTirpiz
13 июня 2023, 14:38
#
Після таких новацій пересічний знову побіжить у старий добрий валютний кеш
+
+206
financialGenius
financialGenius
13 июня 2023, 14:51
#
Почему побежит в старый валютный кеш ? Из него умные люди смотря на все это и не выходили) так что никуда не нужно бежать)
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
13 июня 2023, 14:52
#
Ви не чули про нову схему як кошмарять людей не заходить у валютний кеш всякими фішками із «зношеними» купюрами?)
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
13 июня 2023, 15:01
#
Ой, вирішити проблему зношених купюр можно якщо половину заощаджень тримати у євро. Знощених євриків майже не дають (я особисто не зустрічав)
+
+7
bonv
bonv
13 июня 2023, 16:15
#
Можна тримати в USDT — це теж валютний кеш:))) Ще і відсотки можуть капати. І зняти без проблем день в день.
+
0
Три літри
Три літри
13 июня 2023, 15:34
#
Виконавча валютний кеш так само забере як і депозити
+
+15
bonv
bonv
13 июня 2023, 16:05
#
Є і інші варіанти заробітку:)))
+
0
financialGenius
financialGenius
13 июня 2023, 16:15
#
Почему побежит в старый валютный кеш ? Из него умные люди смотря на все это и не выходили) так что никуда не нужно бежать)
+
0
Lolik1837
Lolik1837
13 июня 2023, 17:30
#
«Після таких новацій пересічний знову побіжить у старий добрий валютний кеш»

Знаете господа, ради любопытства взял и сравнил , что если в 2000 году взять 500$ и сдать их на гривну по тогдашнему курсу около 4 и положить на гривневый депозит с регулярным реивестированием и посмотреть , что получится к 2021 году .

Для чистоты эксперимента 2022 и 2023 год не беру , все-таки такая война это явление скорее исключение .

Предположил , что ставка средняя ставка депозита 10% (хотя в реале думаю была больше в среднем за эти годы)

Получается , что 2000 гривен в 2000 году (500 долларов по курсу 4) к 2021 году превратились в 16 тысяч гривен , то есть 592 доллара при курсе 2021 года 27 за доллар .

То есть даже при всех экономических кризисах 2008 и 2014 года, при всех майданах 2004, 2014 гг и военном конфликте 2014−2021 гг все равно оказалось что держать гривну на депозите было выгоднее чем валютный кеш запрятать в матрас

Если же вкладывать не в депозит, а в гос ОВГЗ , где процентная ставка на пару процентов больше чем у банковского депозита , то разница в пользу гривны еще больше.

Понятно, что лучше в биткоин было вложить))). Но все-таки просто складывать валютный кеш в матрас , никуда его не вкладывая — ну как-то не очень
+
+8
Vadossssss
Vadossssss
13 июня 2023, 15:18
#
Краще під матрасом дивитись як курс падає.
+
+15
bonv
bonv
13 июня 2023, 16:04
#
У тебе дуже скудний вибір вкладання коштів. Чи не лише вибір?
+
0
Vadossssss
Vadossssss
13 июня 2023, 18:14
#
А твій вибір це що?
+
+15
BEZE
BEZE
13 июня 2023, 17:34
#
Ще можна перестати бути боржником;))
+
+28
zzzachary
zzzachary
13 июня 2023, 15:06
#
GOD BLESS CASH))))
+
0
Три літри
Три літри
13 июня 2023, 15:33
#
Кеш так само можуть забирати за борги
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 июня 2023, 17:17
#
Виталик, чтобы забоать кеш, надо знать сколько его и где он лежит.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
13 июня 2023, 15:14
#
Всі в кеш, але с кешом буде боротьба.
+
+15
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
13 июня 2023, 15:20
#
А ніхто, не думав, просто не допускати боргів? А то в кеш, кеш …
+
+57
MaxTirpiz
MaxTirpiz
13 июня 2023, 15:25
#
А ніхто, не думав, просто не допускати війну ?
+
0
Три літри
Три літри
13 июня 2023, 15:33
#
А до війни боргів не було?
+
+57
MaxTirpiz
MaxTirpiz
13 июня 2023, 15:47
#
Таких як зараз не було
+
+51
bonv
bonv
13 июня 2023, 16:16
#
Просто перестати стріляти і подивитися путіну в очі? ©
+
+15
irakez
irakez
13 июня 2023, 17:08
#
Ви забули додати «намальованих зі стелі боргів»
+
0
Три літри
Три літри
13 июня 2023, 15:32
#
Так депозити і без цього закону можна забирати
+
+45
Вакуленко Павел
Вакуленко Павел
13 июня 2023, 16:01
#
Да, чем дальше в лес, тем больше дров. Олигархи правят бал (
+
+15
Вакуленко Павел
Вакуленко Павел
13 июня 2023, 16:08
#
Ну вы же понимаете чьи люди сидят в Кабмине и чьи интересы они проломбируют
+
+15
yarg
yarg
13 июня 2023, 16:20
#
Знаем. Сороса и рептилоидов. Мы уже опытные !
+
+15
Вакуленко Павел
Вакуленко Павел
13 июня 2023, 16:12
#
Лучше бы коммуналку понизили и сделали не Амстердам+ , а нормальные приемлемые цены Война всё-таки, господа
+
0
Вакуленко Павел
Вакуленко Павел
13 июня 2023, 16:14
#
Очень многие предприниматели потеряли бизнес (
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
13 июня 2023, 16:23
#
Долги по коммуналке))) ну да вся вода у коломойши,энергетика у черта ахметова и российских олигархов.
+
0
mihail0902
mihail0902
13 июня 2023, 16:40
#
Война ещё не закончилась, а они твари уже военным карты блокируют.так давайте увольнять из ЗСУ людей у кого есть долги.связи нету интернета нету и как можно решить теперь этот вопрос.дома два года не был уже
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 июня 2023, 17:24
#
Писать можно много, но вывод один — безправная страна!

При этом сейчас суды из-за долгов за коммунальные услуги проходят по упрощенной процедуре… А это как и кто такое придумал, или у нас уже отменили минимум три закона и два кодекса?
Не говоря о пачках постанов…
+
0
Lolik1837
Lolik1837
13 июня 2023, 17:47
#
Законопроект , конечно, жестковат. НО,… Долги надо возвращать. Это один из основных базисов существования экономики любого государства.

Представьте себе если все массово просто «забьют Х…» на возврат долгов Люди массово не платят за коммуналку , заемщики перестали отдавать кредиты банкам , бизнес партнеры массово «кидают» друг друга.

Экономике просто гаплык, а с ней социальный взрыв, развал государства
+
0
Roman1844
Roman1844
13 июня 2023, 17:55
#
Адвокат з оскарження написів нотаріусів по кредитам. 067−89−99−118
+
0
Kidav
Kidav
13 июня 2023, 18:16
#
Вивод почерпнув який, як тільки хтось троне мої гроші, більше вони їх не побачуть ніде!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают GrugoriyHoland, Kidav, Vadossssss, Олександр Олександрович и 57 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами