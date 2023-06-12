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12 июня 2023, 19:59 Читати українською

Главное за понедельник: Отсрочка отмены налога 2% и обязательства банков принимать «мокрые» гривны

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Источник: Минфин
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