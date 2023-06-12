НБУ обязал банки принимать и обменивать «мокрые» гривны бесплатно
Главное за понедельник: Отсрочка отмены налога 2% и обязательства банков принимать «мокрые» гривны
Национальный банк обязал банки принимать и обменивать «мокрые» гривны бесплатно. Об этом говорится в письме регулятора № 50−0007/40722 от 9 июня 2023 года.
Стало известно, почему перенесли отмену льготного налога 2% для ФЛП
Поскольку в июне заседаний Верховной Рады больше не планируется — физически не будет возможности принять законопроект об отмене льготного налога 2% для ФЛП.
Как ликвидируются и распродаются банки Судьба русских банков после начала войны. Аукцион Prozorro
Почему большинство банков не продается, а ликвидируется? Что происходит с нашими кредитами и депозитами в банке, когда он будет признан неплатежеспособным? Какова судьба российских банков в Украине? Об этих и других вопросах мы поговорим с заместителем директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольгой Билай.
Стремительное замедление инфляции завершается
В июне ожидается дополнительное замедление инфляции, но его потенциал практически исчерпан.
Tesla заставляет менять стандарты электрокаров, а First Solar падает в ожидании легких денег
Широкий индекс американских акций вырос более чем на 20% по сравнению со своим последним минимумом, достигнутым 12 октября прошлого года. Такая динамика является техническим определением начала бычьего рынка, отметила Seeking Alpha. Об итогах прошедшей и ключевых событий на следующей неделе на фондовых рынках США «Минфину» рассказал инвестиционный аналитик Денис Белый.
Курс доллара и евро в неделю: лучшие дни для спекуляций на евровалюте
Эта неделя будет чрезвычайно насыщенной событиями, которые способны серьезно влиять на курс доллара и евро в Украине. Причем, это будут как международные новости, так и сугубо украинские.
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