Главное за понедельник: Отсрочка отмены налога 2% и обязательства банков принимать «мокрые» гривны

Поскольку в июне заседаний Верховной Рады больше не планируется — физически не будет возможности принять законопроект об отмене льготного налога 2% для ФЛП.

Как ликвидируются и распродаются банки Судьба русских банков после начала войны. Аукцион Prozorro

Почему большинство банков не продается, а ликвидируется? Что происходит с нашими кредитами и депозитами в банке, когда он будет признан неплатежеспособным? Какова судьба российских банков в Украине? Об этих и других вопросах мы поговорим с заместителем директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольгой Билай.

Стремительное замедление инфляции завершается