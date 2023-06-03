В приложении «Киев Цифровой» появилась офлайн-карта укрытий

В городском приложении «Киев Цифровой» появилась офлайн карта укрытий. Кроме того, в обновлении добавили возможность сообщать о закрытом или недоступном укрытии. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Офлайн-карта укрытий

Чтобы пользоваться картой укрытий «вне сети», пользователям необходимо один раз зайти в приложение, когда есть интернет. Карта автоматически загружается в фоновом режиме.

«Карта укрытий» находится в разделе всех сервисов.

В настройках профиля в разделе «Карты» пользователи могут просмотреть, какой объем на устройстве занимают карты и удалить их при необходимости.

«Сервис продолжат совершенствовать и дополнять по отзывам пользователей», — говорится в сообщении.

Если укрытие закрыто

Кроме того, команда «Киев Цифрового» добавила возможность сообщить городу о закрытых укрытиях. Если у вас не получилось попасть в укрытие, выберите его на карте и нажмите в информационной карточке «Пожаловаться на укрытие». Ответственный департамент сразу получит данную информацию и сможет исправить ситуацию.

Применение «Киев Цифровой»

Обновленную версию приложения «Киев Цифровой» можно скачать в App Store и Google Play по этой ссылке.