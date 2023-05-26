Китай запустил государственную платформу для метавселенной

Столица китайской провинции Цзянсу Нанкин запустила новую платформу метавселенной, поддерживаемую правительством. В частности, платформа технологий и приложений China Metaverse призвана способствовать развитию сектора по всей стране. Об этом сообщает Watcher.Guru.

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Новая программа возглавляется Нанкинским университетом информационных и научных технологий (NUIST). Основатели платформы представляют разнообразные академические учреждения и компании, ориентированные на метавселенную, по всей стране.

Кроме того, планируется объединить ресурсы разных научных предприятий и учреждений по всему Китаю.

Цель вселенной — это виртуальное пространство, содержащее множество виртуальных миров. Кроме того, оно часто включает в себя аспекты дополненной и виртуальной реальности для пользователей. Кроме того, цифровое пространство позволяет этим пользователям взаимодействовать друг с другом в цифровой среде.

В последние годы Китай пытался добиться значительных успехов в развитии своей мета вселенной. В частности, в феврале 2023 года город Нанкин показал масштабную стратегию метавселенной, предусматривающую получение доходов в размере 130 млрд юаней уже в конце 2025 года.

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Шанхай также стремится развивать свою индустрию мета вселенной. Кроме того, город стремится к развитию в этом секторе по аналогичным финансовым причинам. Хотя Китай поддерживает очень строгие нормативные стандарты для цифровых активов и NFTS, однако он также говорил о силе Web3 и потенциале индустрии цифровых технологий.