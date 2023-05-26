Китай запустил государственную платформу для метавселенной

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 мая 2023, 13:04 Читати українською

Китай запустил государственную платформу для метавселенной

Столица китайской провинции Цзянсу Нанкин запустила новую платформу метавселенной, поддерживаемую правительством. В частности, платформа технологий и приложений China Metaverse призвана способствовать развитию сектора по всей стране. Об этом сообщает Watcher.Guru.

Столица китайской провинции Цзянсу Нанкин запустила новую платформу метавселенной, поддерживаемую правительством.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новая программа возглавляется Нанкинским университетом информационных и научных технологий (NUIST). Основатели платформы представляют разнообразные академические учреждения и компании, ориентированные на метавселенную, по всей стране.

Кроме того, планируется объединить ресурсы разных научных предприятий и учреждений по всему Китаю.

Цель вселенной — это виртуальное пространство, содержащее множество виртуальных миров. Кроме того, оно часто включает в себя аспекты дополненной и виртуальной реальности для пользователей. Кроме того, цифровое пространство позволяет этим пользователям взаимодействовать друг с другом в цифровой среде.

В последние годы Китай пытался добиться значительных успехов в развитии своей мета вселенной. В частности, в феврале 2023 года город Нанкин показал масштабную стратегию метавселенной, предусматривающую получение доходов в размере 130 млрд юаней уже в конце 2025 года.

Читайте также: Метавселенная увеличит ВВП Азии на $1,4 триллиона в год — отчет Deloitte

Шанхай также стремится развивать свою индустрию мета вселенной. Кроме того, город стремится к развитию в этом секторе по аналогичным финансовым причинам. Хотя Китай поддерживает очень строгие нормативные стандарты для цифровых активов и NFTS, однако он также говорил о силе Web3 и потенциале индустрии цифровых технологий.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
26 мая 2023, 13:10
#
Ну, а чпм ще зайнятися в 15-ти хвилинному місті?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами