Главное за понедельник: Сюрпризы от курса, новая стратегия НБУ и закрытие криптобиржи Hotbit

Национальный банк Украины разработал новую институциональную стратегию, учитывающую факторы влияния вторжения России на условия функционирования финансовой системы и сфокусированную на защиту финансовой стабильности и восстановления страны.

Валюта в Украине в последней декаде мая: почему снова могут быть сюрпризы

Следующая неделя будет богата событиями, которые могут существенно повлиять на поведение валютного рынка Украины в ближайшие дни и даже месяцами. Более подробно об этом — в традиционном валютном обзоре «Минфина».