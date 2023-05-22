Криптобиржа Hotbit объявила о закрытии, операции на платформе были остановлены в 7:00 22 мая. В своем сообщении команда биржи просит всех пользователей вывести свои активы к 07:00 21 июня.
Главное за понедельник: Сюрпризы от курса, новая стратегия НБУ и закрытие криптобиржи Hotbit
Криптобиржа Hotbit объявила о закрытии
Нацбанк представил новую стратегию до 2025 года
Национальный банк Украины разработал новую институциональную стратегию, учитывающую факторы влияния вторжения России на условия функционирования финансовой системы и сфокусированную на защиту финансовой стабильности и восстановления страны.
Валюта в Украине в последней декаде мая: почему снова могут быть сюрпризы
Следующая неделя будет богата событиями, которые могут существенно повлиять на поведение валютного рынка Украины в ближайшие дни и даже месяцами. Более подробно об этом — в традиционном валютном обзоре «Минфина».
Взлеты и падение недели: Инвесторы снова полюбили американские банки
Фондовый рынок США продолжает расти во главе с акциями технологических компаний. Этому не смогли помешать нерешенные вопросы с американским госдолгом и высокой инфляцией. S&P 500 по итогам прошлой недели прибавил 1,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 3%, а индекс Dow Jones — 0,4%. Об итогах прошлой недели, и главных событиях этого, расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.
Продажа сигарет в duty-free хотят ограничить. В Раде появился законопроект
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В Украине стало больше должников. Топ причин, по которым украинцы попадают в реестр
С начала Великой войны количество задолженностей в Едином реестре должников возросло на 615 тысяч или на 8%. Для сравнения, в 2021 годовой прирост составлял почти 1,5 млн долгов или 29%.
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