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22 мая 2023, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: Сюрпризы от курса, новая стратегия НБУ и закрытие криптобиржи Hotbit

Криптобиржа Hotbit объявила о закрытии, операции на платформе были остановлены в 7:00 22 мая. В своем сообщении команда биржи просит всех пользователей вывести свои активы к 07:00 21 июня.

Криптобиржа Hotbit объявила о закрытии

Нацбанк представил новую стратегию до 2025 года

Национальный банк Украины разработал новую институциональную стратегию, учитывающую факторы влияния вторжения России на условия функционирования финансовой системы и сфокусированную на защиту финансовой стабильности и восстановления страны.

Валюта в Украине в последней декаде мая: почему снова могут быть сюрпризы

Следующая неделя будет богата событиями, которые могут существенно повлиять на поведение валютного рынка Украины в ближайшие дни и даже месяцами. Более подробно об этом — в традиционном валютном обзоре «Минфина».

Взлеты и падение недели: Инвесторы снова полюбили американские банки

Фондовый рынок США продолжает расти во главе с акциями технологических компаний. Этому не смогли помешать нерешенные вопросы с американским госдолгом и высокой инфляцией. S&P 500 по итогам прошлой недели прибавил 1,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 3%, а индекс Dow Jones — 0,4%. Об итогах прошлой недели, и главных событиях этого, расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.

Продажа сигарет в duty-free хотят ограничить. В Раде появился законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9315 о внесении изменений в Таможенный кодекс и другие законы для противодействия незаконному обороту табачных изделий. Об этом написал один из авторов проекта закона Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Новое видео: Как зарабатывать на недвижимости во время войны и после победы. Особенности покупки недвижимости

В Украине стало больше должников. Топ причин, по которым украинцы попадают в реестр

С начала Великой войны количество задолженностей в Едином реестре должников возросло на 615 тысяч или на 8%. Для сравнения, в 2021 годовой прирост составлял почти 1,5 млн долгов или 29%.

Источник: Минфин
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