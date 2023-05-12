ЕС планирует проложить интернет-кабель в Черном море для уменьшения зависимости от РФ

ЕС планирует проложить подводный интернет-кабель в Черном море для улучшения связи с Грузией и уменьшения зависимости от линий, проходящих через Россию. Об этом сообщает Financial Times.

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Кабель стоимостью 45 млн евро соединит страны-члены ЕС с Кавказом из-за международных вод в Черном море протяженностью 1100 км.

Цель проекта

Цель проекта — уменьшить зависимость региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через Россию, говорится в программном документе Европейской комиссии.

ЕС и Грузия совместно определили потребность в черноморском интернет-кабеле для улучшения цифровой связи Грузии в 2021 году.

«Однако война в Украине добавила толчке проекта, учитывая необходимость избегать полагаться на соединения, не безопасные или стабильные», — рассказал источник, знакомый с предложением.

Вероятность шпионажа

Интернет-кабели попали под пристальное внимание из-за глобальной озабоченности шпионажем, поскольку наземные линии связи и станции, через которые подводные кабели выходят на берег, считаются уязвимыми для перехвата правительствами, хакерами и ворами.

Также беспокойство по поводу умышленного саботажа подводных кабелей и другой морской инфраструктуры также возросло после многочисленных взрывов на газопроводах Nord Stream. В 2021 и 2022 годах у побережья Норвегии были оборваны два кабеля, что вызвало беспокойство относительно злонамеренных атак.

Депутат Европарламента и глава делегации Европарламента в Китае Рейнхард Бутикофер сказал, что Россия сигнализировала о своей готовности нацелиться на чувствительную инфраструктуру.

«С российской точки зрения, если они хотят нанести вред Европейскому Союзу, нацеливание на инфраструктурные проекты было бы вариантом для режима, абсолютно не уважающего международное право», — заявил он.

Черноморский кабельный проект является частью инициативы Еврокомиссии Global Gateway. Европейский инвестиционный банк предложил предоставить грант в размере 20 млн. евро на его реализацию.

В настоящее время проект находится на стадии оценки целесообразности, тендер пока не открыт.

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