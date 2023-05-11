С начала года российские хакеры осуществили более 700 кибератак против Украины

За прошедшие 4 месяца российские хакеры совершили более 700 кибератак. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госспецсвязи Владимир Кондрашов, пишет Noworries.

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Атаки хакеров

«Мы видим, что россия в киберпространстве использует такую же тактику, как и на конвенционном поле боя, то есть она пытается атаковать гражданскую инфраструктуру», — отметил представитель Госспецсвязи.

Как сообщил Кондрашов, правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины — CERT-UA отслеживает деятельность более 80 хакерских групп, большинство из которых — группировки из россии.

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За первые четыре месяца 2023 команда CERT-UA «отбила» и проработала 700 кибератак. Так в апреле проработана 151 атака хакеров из россии, 54 — на органы власти.

«Несмотря на уменьшение количества атак в определенных секторах, их систематичность, сложность и интенсивность очень высока, а основная цель — гражданская инфраструктура, коммерческие структуры, органы власти и каждый гражданин», — подытожил Кондрашов.