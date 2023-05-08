Международные доноры в 2022 году предоставили Украине $14,5 миллиарда (инфографика)
Главное за понедельник: 190 миллионов евро от Всемирного банка и открытие новых бизнесов
Международные доноры выделили Украине $14,5 млрд в рамках Проекта PEACE на возмещение приоритетных расходов 2022 года. В 2022 году Украина получила 495,3 млрд грн внешнего финансирования в рамках Проекта.
Украина получила 189,32 миллиона евро от Всемирного банка
В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн . евро финансирования от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР).
Американцы выходят из дома и начинают путешествовать: как это отразилось на акциях
На минувшей неделе на «тепловой карте» индекса S&P 500 преобладали красные оттенки, но идеи для хорошего профита тоже были. Об итогах прошлой недели, и главных событиях этого, «Минфину» рассказали инвестиционные аналитики Олег Лысенко и Денис Белый.
В Минздраве анонсировали отмену карантина в Украине. Проводят аудит
Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность отмены карантинных ограничений, вводимых через пандемию COVID-19.
Курс доллара и евро на этой неделе: как долго евровалюта останется стабильной
Наружные причины. На прошлой неделе уже отыграли все основные международные новости, серьезно повлиявшие на курс евро в Украине. Сюрпризов не произошло: ФРС и ЕЦБ повысили свои ключевые процентные ставки на ожидаемые 0,25% — до 5,25% годовых в США и до 3,75% годовых — в странах ЕС .
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