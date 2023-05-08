Главное за понедельник: 190 миллионов евро от Всемирного банка и открытие новых бизнесов

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность отмены карантинных ограничений, вводимых через пандемию COVID-19.

Курс доллара и евро на этой неделе: как долго евровалюта останется стабильной

Наружные причины. На прошлой неделе уже отыграли все основные международные новости, серьезно повлиявшие на курс евро в Украине. Сюрпризов не произошло: ФРС и ЕЦБ повысили свои ключевые процентные ставки на ожидаемые 0,25% — до 5,25% годовых в США и до 3,75% годовых — в странах ЕС .