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3 мая 2023, 11:43 Читати українською

Российский софт «Битрикс» прекращает работу в Украине с 1 июня

1 июня 2023 облачный сервис «Битрикс24» станет недоступным для украинских пользователей. Данные будут полностью удалены. Такое сообщение получили компании, использующие облачный сервис от Битрикс24.

1 июня 2023 облачный сервис «Битрикс24» станет недоступным для украинских пользователей.

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При этом коробочная версия системы будет с 1 июня работать в режиме ограниченной лицензии, а ряд функциональных возможностей станет недоступными. Битрикс24 с начала полномасштабного вторжения не принимает платежи в Украине, и пользователи могли продолжать пользоваться продуктом бесплатно.

«1 июня сервис окончательно прекратит свою работу в Украине. После 1 июня доступ к порталам будет невозможен, все данные будут полностью удалены. До этого времени вы можете выгрузить все необходимые данные», — говорится в сообщении для компаний, использующих облачный сервис.

Санкции

15 апреля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений СНБО по применению и внесению изменений в персональные санкции.

Указ № 227/2023 предусматривает санкции на 10 лет в отношении 351 физического лица и 254 юридических лиц, в том числе «Битрикс24».

Источник: Минфин
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