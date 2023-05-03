Российский софт «Битрикс» прекращает работу в Украине с 1 июня

1 июня 2023 облачный сервис «Битрикс24» станет недоступным для украинских пользователей. Данные будут полностью удалены. Такое сообщение получили компании, использующие облачный сервис от Битрикс24.

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При этом коробочная версия системы будет с 1 июня работать в режиме ограниченной лицензии, а ряд функциональных возможностей станет недоступными. Битрикс24 с начала полномасштабного вторжения не принимает платежи в Украине, и пользователи могли продолжать пользоваться продуктом бесплатно.

«1 июня сервис окончательно прекратит свою работу в Украине. После 1 июня доступ к порталам будет невозможен, все данные будут полностью удалены. До этого времени вы можете выгрузить все необходимые данные», — говорится в сообщении для компаний, использующих облачный сервис.