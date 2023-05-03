1 июня 2023 облачный сервис «Битрикс24» станет недоступным для украинских пользователей. Данные будут полностью удалены. Такое сообщение получили компании, использующие облачный сервис от Битрикс24.
Российский софт «Битрикс» прекращает работу в Украине с 1 июня
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
При этом коробочная версия системы будет с 1 июня работать в режиме ограниченной лицензии, а ряд функциональных возможностей станет недоступными. Битрикс24 с начала полномасштабного вторжения не принимает платежи в Украине, и пользователи могли продолжать пользоваться продуктом бесплатно.
«1 июня сервис окончательно прекратит свою работу в Украине. После 1 июня доступ к порталам будет невозможен, все данные будут полностью удалены. До этого времени вы можете выгрузить все необходимые данные», — говорится в сообщении для компаний, использующих облачный сервис.
Санкции
15 апреля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений СНБО по применению и внесению изменений в персональные санкции.
Указ № 227/2023 предусматривает санкции на 10 лет в отношении 351 физического лица и 254 юридических лиц, в том числе «Битрикс24».
Комментарии