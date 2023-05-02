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2 мая 2023, 16:23 Читати українською

Сервис знакомств Tinder покинет российский рынок

Сервис знакомств Tinder ограничит доступ для пользователей России. Компания Match Group, которой принадлежит сервис, планирует уйти из РФ до 30 июня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ежегодный отчет компании.

Сервис знакомств Tinder ограничит доступ для пользователей России.

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Что известно

«Наши бренды делают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат свой выход с российского рынка до 30 июня 2023 года», — говорится в документе.

Также в отчете говорится, что Match Group отдана защите прав человека.

Акционер Match, Friends Fiduciary Corp, отметил, что Match демонстрирует пример для других, увязав свое решение с рисками для прав человека, с которыми сталкиваются украинцы из-за агрессии РФ.

«Для надежного бренда не очень хорошо продолжать деятельность в стране, где Международный уголовный суд предъявил обвинение главе государства», — подчеркнул исполнительный директор компании Джефф Перкинс.

Источник: Минфин
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