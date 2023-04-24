Справку о несудимости теперь можно получить в «Дие». Новая услуга доступна в приложении для всех пользователей, достигших 14 лет. Об этом говорится в сообщении «Дия».
В «Дие» теперь можно получить справку о несудимости
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Как получить подъемник
Чтобы получить справку о несудимости в «Дие», нужно:
- в приложении перейти в раздел «Услуги»;
- выбрать «Справки и выписки» — «Выписка об отсутствии судимости»;
- выбрать тип и цель запроса;
- заполнить данные о себе;
- отправить запрос.
Если информация находится в центральной базе данных и не требует дополнительной проверки, то справка формируется автоматически. Пользователь получит его на телефон.
Выдержка о несудимости
В Минцифры добавили, что это один из самых популярных документов — ежегодно в нем нуждается около 1 млн украинцев. Он нужен, чтобы устроиться на работу, усыновить ребенка, поучаствовать в тендере или стать на учет в военкомате.
Источник: Минфин
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