В «Дие» теперь можно получить справку о несудимости

Справку о несудимости теперь можно получить в «Дие». Новая услуга доступна в приложении для всех пользователей, достигших 14 лет. Об этом говорится в сообщении «Дия».

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Как получить подъемник

Чтобы получить справку о несудимости в «Дие», нужно:

в приложении перейти в раздел «Услуги»;

выбрать «Справки и выписки» — «Выписка об отсутствии судимости»;

выбрать тип и цель запроса;

заполнить данные о себе;

отправить запрос.

Если информация находится в центральной базе данных и не требует дополнительной проверки, то справка формируется автоматически. Пользователь получит его на телефон.

Выдержка о несудимости

В Минцифры добавили, что это один из самых популярных документов — ежегодно в нем нуждается около 1 млн украинцев. Он нужен, чтобы устроиться на работу, усыновить ребенка, поучаствовать в тендере или стать на учет в военкомате.