Минэкономики назначило нового руководителя Prozorro

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«Я увлекался идеей Prozorro с самого начала ее основания, и мне очень импонирует эта история. Ведь люди, решившиеся ломать коррупционную систему в гостендерах, обеспечили государству выход на качественно новый уровень открытости.

Так что когда я получил предложение присоединиться к Prozorro, даже не размышлял. И я надеюсь, что мой опыт работы в корпоративном секторе поможет как продолжить это большое дело, так и сделать систему Prozorro еще более технологичной и удобной для пользователей", — заявил новый глава Prozorro.

Ключевые задачи

Среди ключевых задач нового руководителя ГП «Прозорро» в этой должности: развитие электронного инструментария в системе Prozorro, а также расширение ее возможностей для обеспечения прозрачного восстановления Украины.

Наталья Шимко, исполнявшая обязанности директора «Прозорро» с ноября 2022 года, остается в должности заместителя директора компании.

Где раньше работал Ткаченко

До этого Николай Ткаченко занимал руководящие должности в IT подразделениях ведущих украинских компаний в разных секторах экономики — в частности, в ООО «ПБГ Ковальская», ООО «Астарта-Киев», ЧАО «Киевстар».

Напомним

«Минфин» писал, что в ноябре 2022 года гендиректор Prozorro Василий Задворный уволился после 6 лет работы.

Электронная система Prozorro была запущена в августе 2016 года. За это время в системе прошло более 2 млн закупок.