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21 марта 2023, 13:34 Читати українською

Фонд госимущества начинает сотрудничество с Google: что это значит

Фонд госимущества в рамках усиления кибербезопасности и централизации работы с документами начинает сотрудничество с Google. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Фонд госимущества в рамках усиления кибербезопасности и централизации работы с документами начинает сотрудничество с Google.
Фото: tech.liga.net

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Что это значит

Отмечается, что ведомство получило доступ к бизнес-аккаунтам Google и неограниченный доступ к облачному хранилищу.

Доступ к этим ресурсам получают все сотрудники ФГИ и большинства государственных предприятий, которые находятся в управлении фонда.

В ФГИУ убеждены, что партнерство с Google поможет государству ежегодно сэкономить до 21,5 млн грн.

Кроме того, Google Workspace предоставит ФГИ возможность использовать электронную почту и календарь для планирования встреч и координации работы, чат для коммуникации и сотрудничества с коллегами, а также Google Drive для хранения и обмена документами.

Кроме того, ФГИ сможет использовать Google Docs, Google Sheets и Google Slides для совместной работы над документами и создания новых рабочих материалов.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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