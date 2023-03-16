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16 марта 2023, 13:04 Читати українською

Китайский ответ ChatGPT: Baidu представила чат-бот Ernie Bot. Акции отреагировали падением

Поисковый гигант Baidu представил чат-бот Ernie Bot на базе искусственного интеллекта. Об этом пишет Forklog со ссылкой на Reuters.

Поисковый гигант Baidu представил чат-бот Ernie Bot на базе искусственного интеллекта.
Фото: reuters.com

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Что известно

Во время презентации генеральный директор компании Робин Ли показал пять видеороликов. На них Ernie Bot отвечает на вопросы по популярному китайскому научно-фантастическому роману «Задача трех тел», выполняет математические расчеты, понимает китайские диалекты и создает видео и изображения с текстовыми подсказками.

«Сегодняшний анонс является естественным продолжением тяжелой работы, которую мы проделали за последние годы», — сказал Ли.

Baidu планирует использовать Ernie Bot, чтобы революционизировать свою поисковую систему, которая на сегодня доминирует в Китае. Также компания задействует инструмент для повышения эффективности облачных вычислений, умных автомобилей, бытовой техники, а также других основных видов бизнеса.

«Конечно, мы не можем сказать, что он идеален. Так почему же мы представляем его сегодня? Потому что этого требует рынок», — сказал генеральный директор Baidu Робин Ли.

Ernie Bot уже доступен по приглашениям. Компании могут подать заявку на встраивание бота в свои продукты через облачную платформу Baidu.

По словам Ли, 650 организаций заявили о присоединении к экосистеме Ernie. Китайские государственные СМИ и храм Шаолинь были одними из первых, кто заключил сотрудничество с компанией.

Кроме этого, Ли прокомментировал недавний анонс GPT-4. По его словам, появление модели показало степень сложности такого рода технологий. Также топ-менеджер «удивился» способности алгоритма обобщать информацию.

При этом он предостерег от рассмотрения чат-ботов через призму геополитики.

«Ernie Bot — это не инструмент конфронтации между Китаем и США», — сказал Ли.

Падение акций

Ограниченная презентация Ernie Bot с предварительно записанными видеороликами не оправдала надежд рынка. Сразу после презентации котирующиеся в Гонконге акции Baidu упали на 10%.

Источник: Минфин
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