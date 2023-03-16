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16 марта 2023, 9:35 Читати українською

Британия может запретить TikTok на правительственных устройствах

Великобритания вслед за США и Канадой может запретить TikTok на государственных устройствах. Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак, пишет The Guardian.

Великобритания вслед за США и Канадой может запретить TikTok на государственных устройствах.
Фото: ratusha.if.ua

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По словам Сунака, Великобритания смотрит на то, что делают союзники в связи с решением других стран удалить TikTok с правительственных телефонов на фоне опасений по поводу связей социального видеоприложения с Китаем. Европейская комиссия и Европейский парламент также запретили TikTok на устройствах персонала.

Национальный центр кибербезопасности обнаружил риски безопасности, связанные с этим приложением.

Поэтому министры намерены запретить чиновникам использовать TikTok на рабочих смартфонах. Однако она не будет распространяться на личные смартфоны, но будет предоставлена информация о рисках.

Читайте: Чехия объявила TikTok угрозой безопасности

«Пока мы ожидаем подробностей о каких-либо конкретных беспокойствах правительства Великобритании, мы были бы разочарованы таким шагом. Подобные решения в других местах были основаны на неуместных опасениях и, казалось бы, обусловлены более широкой геополитикой, но мы продолжаем работать с правительством, чтобы развиться с ним. связывать любые проблемы», — прокомментировал представитель TikTok.

Читайте: Бельгия запретила TikTok на рабочих телефонах госслужащих

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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