TikTok готов отделиться от ByteDance, чтобы не попасть под запрет в США

Руководство TikTok обсуждает возможность отделения от ByteDance, своей китайской материнской компании во избежание блокировки в США. Об этом сообщает Bloomberg.

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Также таким образом компания надеется устранить обеспокоенность американских властей в области национальной безопасности. Подобный шаг сейчас рассматривается как «крайняя мера» на случай, если TikTok не удастся убедить власти США в отсутствии угрозы соцсети для американской нацбезопасности.

В настоящее время популярное мобильное приложение, которым пользуется более 100 млн американцев, проверяет Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS).

TikTok подвергается большой критике из-за опасений, что данные американских пользователей могут оказаться в руках китайского правительства. Генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу должен выступить по этому поводу перед Конгрессом США на следующей неделе.

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Напомним

«Минфин» писал, что Национальное агентство кибернетической и информационной безопасности Чехии (NUKIB) объявило предупреждение относительно высокой угрозы кибербезопасности в связи с установлением и использованием приложения TikTok для работников критической инфраструктуры и органов власти.

Еврокомиссия также запретила сотрудникам использовать TikTok.

Недавно Бельгия тоже запретила TikTok на рабочих телефонах госслужащих.