Amazon начнет тестирование спутникового интернета в следующем году

Компания Amazon планирует запустить свои первые спутники Project Kuiper в 2024 году и начать бета-тестирование своей амбициозной услуги спутникового интернета в том же году. Предполагается, что новый проект создаст конкуренцию Starlink Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg.

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Дэйв Лимп, старший вице-президент Amazon по устройствам и услугам, продемонстрировал различные прототипы пользовательских терминалов, которые будущие клиенты будут использовать для подключения к спутниковому интернету.

Прототипы

Прототипы включали три антенны разных размеров, в том числе небольшую семидюймовую квадратную модель, лишь чуть больше Amazon Kindle.

«Это кардинально отличается от всего, что вы когда-либо видели», — сказал Лимп.

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Самая маленькая модель Amazon предлагает скорость до 100 мегабит в секунду. Более 11-дюймовая квадратная антенна способна передавать 400 мегабит в секунду, а модель размером 19 на 30 дюймов (50 на 70 см) может обрабатывать 1 гигабит в секунду.

Цены

Компания не раскрывает цены на свои устройства, но планирует производить 11-дюймовую квадратную версию менее чем за $400.

Рост акций

После анонса проекта акции Amazon выросли на 2,5%.