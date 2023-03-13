Курс евро и доллара на этой неделе: 2 дня, когда ценники по евровалюте могут часто меняться
Главное за понедельник: Закрытие Париматч, рост курса биткоина и банкопад в США
Эта неделя на украинском валютном рынке пройдет очень динамично и почти с 100-процентными курсовыми сюрпризами для клиентов, работающих с евро.
Курс биткоина идет вверх: Цена поднялась выше отметки $23 500
После открытия торгов в США наблюдается значительная распродажа акций банковского сектора. Цена биткоина отреагировала ростом выше уровня $23 500.
Реальный ВВП Украины сократился на 31,4% в четвертом квартале 2022 года
Реальный ВВП в четвертом квартале 2022 года снизился на 31,4% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.
В Раду внесли законопроект для национализации «Сенс Банка» (Альфа-Банк)
В Верховную Раду подали законопроект об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Законодательные изменения позволят национализировать Сенс банка (ранее Альфа-банк).
Банкопад продолжается: Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB
Американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank вслед за большим конкурентом Silicon Valley Bank (SVB). Signature Bank пользовался популярностью у владельцев криптовалют.
Официально: Букмекерская компания «Париматч» прекращает деятельность и увольняет коллектив
Крупнейшая букмекерская компания Украины Parimatch приостанавливает деятельность после санкций.
Инвесторы бегут из акций Signature Bank и SVB: самые большие падения и взлеты на прошлой неделе
Эта биржевая неделя начинается активно — фьючерсы на ключевые индексы играют пятничное падение и торгуются в плюсе примерно на 2,5%. Деловой мир обсуждает закрытие банков в США — Silicon Valley Bank и Signature Bank, New York. 14 марта выйдут данные по инфляции в Штатах за февраль (Индекс потребительских цен, CPI). Макроэкономическая статистика на этой неделе особенно важна накануне мартовского заседания ФРС.
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