Главное за понедельник: Закрытие Париматч, рост курса биткоина и банкопад в США

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Инвесторы бегут из акций Signature Bank и SVB: самые большие падения и взлеты на прошлой неделе

Эта биржевая неделя начинается активно — фьючерсы на ключевые индексы играют пятничное падение и торгуются в плюсе примерно на 2,5%. Деловой мир обсуждает закрытие банков в США — Silicon Valley Bank и Signature Bank, New York. 14 марта выйдут данные по инфляции в Штатах за февраль (Индекс потребительских цен, CPI). Макроэкономическая статистика на этой неделе особенно важна накануне мартовского заседания ФРС.