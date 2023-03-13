Главное за понедельник: Закрытие Париматч, рост курса биткоина и банкопад в США

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13 марта 2023, 20:05 Читати українською

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
Kaleso
Kaleso
13 марта 2023, 20:52
#
Парик закрили просто розборки банки не такі ж і великі це просто прижимають криптовкладників
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0
preyvanamor
preyvanamor
14 марта 2023, 2:16
#
Мене більше цікавить чому біток виріс, якщо один з головних банків, який обслуговував біток в сша, ЗДОХ?
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