Депозиты, пенсионные счета или страхование: как накопить плюс 20 тыс. к пенсии на «лайфе»

Прошлый год оказался удачным для компаний, которые занимаются страхованием жизни, — активы стремительно росли, а количество застрахованных у них достигает миллионов. Можно ли с помощью накопительного страхования обеспечить себе достойную пенсию — узнавал «Минфин».

Кто в лидерах рынка

Полномасштабное российское вторжение существенно повысило риск для каждого украинца, что способствовало росту популярности страхования жизни. По данным Нацбанка, в последнем квартале прошлого года активы страховщиков жизни выросли на 4%, а за год — на 17%.

Для сравнения: активы рисковых страховщиков выросли за год всего на 1%. Общий объем активов страховщиков составляет около 74 млрд грн, из них на страховщиков жизни приходится до 24 млрд грн.

На десятку крупнейших украинских компаний по страхованию жизни приходится 2,3 млн застрахованных. Лидер здесь Метлайф, у которого их более 900 тыс., дальше следуют Arx life и TAS Life (АТ СК «ТАС»).

Топ-10 компаний страховщиков жизни по количеству застрахованных лиц

Страховщик Застраховано на 31.12.2023 Метлайф 909 282 Аrх life 754 770 TAS Life 201 237 Уника Жизнь 174 549 PZU Украина Страхование Жизни 99 379 Аска-Жизнь 66 121 Форте Лайф 44 933 Гринвуд Лайф Иншуранс 42 136 КД-Жизнь 11 158 Княжа Лайф Виенна Иншуранс Групп 10 238 ВСЕГО 2 313 803

Источник: Фориншурер/Insurance Top, данные по итогам 2023 года

По объему активов лидирует также Метлайф — 7,8 млрд грн, на втором и третьем местах — Граве Украина и TAS Life.

Топ-10 компаний страховщиков жизни по размеру активов

Страховщик Активы 2023 г., тыс. грн. Метлайф 7 809 006 Граве Украина Страхование Жизни 4 968 502 TAS Life 4 719 052 PZU Украина Страхование Жизни 2 299 193 Уника Жизнь 1 424 712 Княжа Лайф Виенна Иншуранс Групп 797 322 КД-Жизнь 511 588 Форте Лайф 368 659 Аrх life 285 131 Аска-Жизнь 225 762 ВСЕГО 23 573 682

Источник: Фориншурер/Insurance Top, данные по итогам 2023 года

Виды страхования жизни

У компаний, которые предлагают услуги по страхованию жизни, как правило, множество разнообразных программ, а условия страхования зависят от ряда факторов. Например, возраста человека, профессии, наличия заболеваний, увлечений экстремальными видами спорта и т. д.

Однако, в целом, все программы страхования жизни мы можем разделить на два ключевых вида: рисковый и накопительный.

Рисковое страхование жизни

Такой тип страхования, как правило, предусматривает регулярное внесение небольших сумм, а в случае наступления страхового случая, например, гибели или травмы человека — он или его семья получают сумму, значительно превышающую отчисления. В то же время, если в указанный период страховой случай не наступил — никакие деньги человеку не возвращаются.

Принцип этих программ состоит в том, что количество клиентов, оформляющих такую страховку, превышает количество тех, у кого возникнет страховой случай. Таким образом «невостребованные» средства направляются на выплаты тем, у кого такая причина появится. Кроме того, страховые компании могут инвестировать средства своих клиентов, а полученный прирост складывать в «общий котел», что также позволяет покрывать страховые случаи.

По разным условиям договоров, страховым случаем может быть не только смерть человека, но и тяжелые болезни, потеря трудоспособности из-за несчастных случаев, инвалидность и т. д. Но какие факторы входят в страховые случаи и как меняются выплаты, в зависимости от каждого из них, следует уточнять при заключении договора. Так же, следует отдельно проверять, входят ли в конкретную программу и травмы вследствие боевых действий.

В качестве рискованного страхования, можно рассмотреть, например, страхование от несчастного случая от Метлайф. По этим условиям при оплате 25 грн в месяц человек может получить покрытие до 50 тыс. в год, а при оплате 100 грн в месяц — страховая сумма будет составлять 250 тыс. грн.

В свою очередь, Аска-Жизнь предлагает программу «Личный Джавелин», по которой стоимость стартует от 230 гривен в месяц, а общий размер покрытия достигает 300 тыс. грн.

В компании TAS Life по программе рискового онлайн-страхования страховые суммы определены в размере до 100 тыс. грн, а размер взноса в месяц составляет от 150 гривен.

Накопительное страхование

Второй тип страхования жизни — накопительный. Это больше похоже на перечисление средств в инвестиционный или пенсионный фонд. В этом случае страховая компания управляет денежными средствами, инвестирует их и обеспечивает прирост. А когда наступает определенный случай — возвращает эти деньги клиенту вместе с начисленными процентами.

Самый популярный страховой случай, по которому можно оформить такой договор, — это доживание до определенного возраста. Например, в 30 лет человек оформляет договор, ежегодно вносит деньги, а когда ему исполнится 50 — получит их вместе с начисленными процентами.

Альтернативными страховыми случаями в накопительных программах могут быть рождение ребенка, достижение им определенного возраста, вступление человека в брак и т. д.

Как правило, накопительное страхование предполагает и рисковую составляющую. То есть человек может откладывать себе на пенсию, но если получит тяжелую травму или погибнет — выплата будет досрочно. Часто выплата превышает страховые взносы, как и в случае с традиционным рисковым страхованием. Однако, эти особенности нужно уточнять при заключении договора — в разных программах могут быть существенные отличия.

«Наши накопительные программы для каждого клиента выбираются и рассчитываются индивидуально. На этапе предварительной консультации представитель компании проводит интервью с клиентом для определения круга потребностей и пожеланий. В зависимости от результатов такой консультации, рассчитываются индивидуальные условия, которые могут включать и рисковую, и накопительные составляющие полиса страхования.

Сроки страхования, периодичность и комбинация страховых рисков зависят от выбранного варианта программы", — рассказал «Минфину» член правления Аска-Жизнь Роман Савченко. По его словам, накопительные программы стартуют от уплаты 500 грн в месяц, однако, здесь сразу нужно понимать, что такой суммы может не хватить для достижения целей клиента.

В случае необходимости досрочно забрать средства без наступления страхового случая, такая возможность тоже, обычно, есть. Но минимальный срок, через который она появляется, часто не менее 3 лет, кроме этого клиент может получить только так называемую «выкупную сумму», то есть часть средств, предоставленных страховой. Какая именно это будет доля — определяется в момент заключения договора.

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Как страховщики зарабатывают для клиентов: куда инвестируют

По данным Нацбанка, структуру приемлемых активов на покрытие резервов страховщиков (вместе для страховщиков жизни и других) формируют, в основном, ОВГЗ и депозиты. На государственные ценные бумаги приходится 32% портфелей, а на банковские вклады еще 28%. Далее по 9% приходится на остатки МТСБУ и требования к перестраховщикам, по 7% — на текущих счетах и в дебиторской задолженности, и 5% — в недвижимости.

Структура приемлемых активов на покрытие резервов страховщиков, млрд грн

Источник: данные НБУ

Если говорить об изменениях в структуре этих активов, то, по сравнению с 2020 годом, примерно в два раза снизилась доля в недвижимости, а вот депозиты и особенно облигации — прибавили.

Если посмотреть на портфели страховых резервов конкретных страховщиков жизни, то, например, в TAS Life в конце прошлого года он был сформирован, преимущественно, из гособлигаций — на них приходилось 46%. Еще 37% — депозиты, 14% — корпоративные облигации и 3% — недвижимость и другие активы.

В Аска-Жизнь 45,5% — это долгосрочные финансовые инвестиции (преимущественно ОВГЗ и немного акций), 28,6% — депозиты, а почти 11% — недвижимость, остальной портфель формируют текущие финансовые инвестиции, денежные средства и другие активы.

Какой прирост обеспечивают страховые компании

В накопительном страховании компания не может гарантировать заранее определенную ставку, как, например, в случае с депозитом или облигациями. Этим данное направление работы страховщиков напоминает пенсионные фонды или инвестиционные фонды — прибыль клиентов полностью зависит от эффективности управления средствами. Преимущество же таких инвестиций — в долгосрочности, благодаря чему работает сложный процент.

«Страховая компания не просто сохраняет вклады клиента, но и ежегодно начисляет на них от 10% и больше благодаря своей инвестиционной деятельности. Важно, что чем дольше срок действия договора, тем больше мультипликационный эффект. На дистанции в 20−30 лет сумма выплаты увеличивается, по меньшей мере, в 3−4 раза, по сравнению с суммой всех страховых взносов», — отметила в комментарии «Минфину» Глава Правления Метлайф Инна Белянская.

По словам Романа Савченко, лидером, по размеру инвестиционного дохода, в Украине является Аска, которая за последние 10 лет обеспечила средние показатели в гривне 16,75% и 6,85% — в долларах США.

В свою очередь, TAS Life за последние 10 лет обеспечил средний прирост в гривне 16,2%, а в долларах — 4,2%. Следует уточнить, что при управлении средствами есть административные расходы, но в обоих случаях редакция приводит чистую доходность уже после их учета.

Здесь может удивить значительная доходность валюты, но стоит уточнить, что она обеспечивается преимущественно высокими ставками по долларовым депозитам и облигациям в 2014—2018 годах. В последние годы, когда доходность этих инструментов начала падать, страховщики демонстрируют доходность 2−3% в долларах.

Если сравнивать доходность указанных страховых компаний с НПФ, то за последние 10 лет больше прибыли в гривне своим клиентам принес только 1 пенсионный фонд — Династия (19%). А вот у ОТП Пенсия доходность составляла 15,7%, а у Эмерит-Украина — 15%.

Средняя же доходность гривневых ОВГЗ за последние 10 лет — 15,6%. То есть их указанные страховые компании тоже обошли.

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Рассчитываем доходы

Предположим, что вы хотите открыть накопительный страховой счет, чтобы добавить себе к пенсии 20 тыс. грн в месяц, когда выйдете на нее в 65 лет. Посчитаем, сколько при таких условиях вам нужно откладывать денег.

Понятно, что доходность может меняться, но допустим, что в среднем в год она составит 16%. Также 16% она будет составлять, когда вы уже будете на пенсии, и именно за эти проценты вы хотели бы жить, а тело сбережений оставлять впрок.

В этих условиях ежегодные доходы от накоплений после выхода на пенсию должны составлять 240 тыс. грн, а сумма накоплений —1,5 млн грн.

Если вам сейчас 30 лет, чтобы накопить эту сумму, у вас будет 35 лет, а потому, учитывая указанную доходность, ежемесячно стоит откладывать всего 104 гривны. При этом общая сумма всех пополнений будет составлять менее 43,7 тыс. грн, а остальные сгенерирует сложный процент.

Если же вам 40 лет — у вас есть 25 лет, чтобы достичь цели. Поэтому, при указанных условиях, вам ежемесячно придется откладывать около 468 грн. За все время вы пополните счет на 140,5 тыс. грн.

В случае, когда уже исполнилось 50 лет, собрать нужную сумму нужно за 15 лет, и для этого ежемесячные отчисления должны составлять 2 259 грн. Своих денег придется отложить на счет 406,5 тыс. грн, а остальные — будут от сложного процента.

В то же время, как и с какими-либо инвестиционными портфелями, никто не может гарантировать, что в последующие годы страховые компании будут обеспечивать высокий прирост. Поэтому счет в них можно рассматривать, как элемент диверсификации, который, кроме этого, может обеспечивать дополнительные выплаты в случае экстренных ситуаций.